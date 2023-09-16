«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Вест Хэм» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1) за 1.76.

«Вест Хэм» и «Манчестер Сити» сыграют в 5-м туре АПЛ. Думаю, очень тяжёлая будет игра. «Горожанам» будет не так просто, но они в итоге победят.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ман Сити» пока не даёт поводов усомниться в своих претензиях на очередной титул АПЛ. В четырёх турах клуб только выигрывал. Особенно можно выделить победу команды Гвардиолы над «Ньюкаслом» (1:0). Да, пока «горожане» набирают ход, не всегда их выступления вызывают восторг. Но своего клуб добивается. Сейчас ещё и начнется Лига чемпионов, особенно интересно будет последить за результатами «Сити».

А вот «Вест Хэм», несмотря на уход Райса, продолжает пока добиваться успехов в АПЛ. Пока клуб не проигрывал – одна ничья и три победы. Важными для «молотков» были матчи с «Челси» (3:1) и с «Брайтоном» (3:1). Статус победителя Лиги конференций пока команда подтверждает. Сейчас у подопечных Мойеса тоже стартуют еврокубки. Но уровень игроков «Вест Хэма» довольно высокий. Так что я тут тоже рассчитываю на успехи команды.

Да, встреча будет тяжёлой для «Манчестер Сити». Но с приходом Холанда процент реализации сильно вырос у клуба. Даже создав пару моментов, «горожане» обязательно забьют. Поэтому сейчас «Вест Хэм» с большой вероятностью потеряет очки», — сказал Павлюченко.