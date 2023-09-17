«Борнмут» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Борнмут» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» за 1.79.

«Борнмут» и «Челси» сойдутся в 5-м туре АПЛ. Если судить по уровню игроков, то «синие» являются очевидными фаворитами. Но с командой Почеттино в этом сезоне не всё так просто, так что итоговый результат может быть непредсказуемым.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Челси» пока чередует разные результаты в новом сезоне. В четырёх турах «синие» дважды проиграли и по разу победили и сыграли вничью. Причём поражение подопечным Почеттино в одной из встреч смог нанести «Ноттингем Форест» — 0:1. Учитывая количество новых игроков, к команде уже есть много вопросов. Руководство скоро потребует результатов.

От «Борнмута» особых успехов на старте сезона никто и не ждал. Сейчас клуб идёт на 16-м месте с двумя очками. Единственные очки «вишни» набрали в противостояниях с «Вест Хэмом» и с «Брентфордом» (1:1 и 2:2). Хотя проиграл коллектив довольно сильным соперникам – «Ливерпулю» (1:3) и «Тоттенхэму» (0:2).

В общем, сейчас «Челси» находится в таком состоянии, что трудно на 100% утверждать, что он победит в какой-либо встрече. Однако подбор игроков у команды всё равно очень хороший. Такого соперника, как «Борнмут», «синие» обязаны обыгрывать даже в гостях», — сказал Павлюченко.