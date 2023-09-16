«Борнмут» — «Челси». Почеттино поднимет авторитет

Но совсем немножко, потому что вера в наставника постепенно угасает.

17 сентября состоится матч 5-го тура АПЛ «Борнмут» — «Челси». Начало — в 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают преимущество гостям: коэффициент на победу «синих» составляет 1.80, а шансы «бордовых» оценили в 4.30. Ставки на ничью принимают за 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч «Борнмут» — «Челси» 17 сентября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Борнмут» — «Челси» получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 2.30. Ставку на победу «синих» с точным счётом 2:1 можно сделать за 8.50.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура АПЛ «Борнмут» — «Челси» (17.06.2023)

«Борнмут» и «Челси» встретятся на стадионе «Виталити – Дин Корт» в эти выходные, причём «вишни» будут стремиться одержать свою первую победу в сезоне, а Маурисио Почеттино постарается забыть поражение в последней игре.

«Челси» потерпел уже два поражения в матчах АПЛ под руководством нового тренера. В последней встрече клуб уступил «Ноттингему» со счётом 0:1.

«Синие» должны были сравнивать цифры на табло после пропущенного гола от «лесников». Они нанесли огромное количество ударов в сторону ворот, но лишь малая часть из них пришлась в створ, не говоря уже о забитом мяче.

«Челси» также с большим трудом одержал победу в Кубке лиги над «Уимблдоном». По ходу первого тайма «синие» проигрывали, но смогли сравнять счёт ещё до перерыва — помог гол с пенальти. Победный мяч записал в свой актив Энцо Фернандес во второй половине встречи.

После ничьей с «Ливерпулем» в 1-м туре АПЛ «Челси» проиграл «Вест Хэму» (1:3) на выезде, причём за «аристократов» забил Карни Чуквуэмека, а Энцо не реализовал 11-метровый.

Это означает, что ужасная форма «синих», продемонстрированная в прошлом сезоне, практически не изменилась даже с приходом нового тренера: единственная победа была одержана над «Лутон Таун» (3:0).

Рахим Стерлинг в тот день был в потрясающей форме, оформив дубль, а Джексон отметился своим первым голом в АПЛ.

Как и все остальные участники нижней части таблицы, «Борнмут» ещё не выиграл ни одного матча в текущем сезоне. Единственная победа была одержана над «Суонси» (3:2), но в Кубке лиги.

В АПЛ «вишни» проиграли «Ливерпулю» (1:3) и «Тоттенхэму» (0:2), хотя на «Энфилде» они повели в счёте благодаря голу Антуана Семеньо.

Из других результатов этого сезона можно отметить ничью с «Вест Хэмом» (1:1) в дебютный уикенд. Сравнять счёт помог Доминик Соланке, который забил во втором тайме, а в прошлом матче он снова отличился в ничьей с «Брентфордом» (2:2).

Мы прогнозируем возвращение «Челси» к победам, так как «Борнмут» выиграл всего одну встречу во всех соревнованиях этого сезона, да и то с большим трудом. Ставки на то, что «синие» обыграют «вишен», принимают за 1.80.

Ставка: победа «Челси» за 1.80.