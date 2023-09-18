«Динамо» М — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Москве

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» М — «Спартак».
Ставка: победа «Динамо» в матче за 1.54.
«В предыдущем туре «Спартак» ещё раз доказал прописную истину: нельзя начинать матч с ЦСКА заброшенной шайбой. Тем более двумя, пробуждая в армейцах зверя. Ну, совсем зверя в нынешнем ЦСКА разбудить не получилось, но того зверька, что разбудили, хватило на победу армейцев в овертайме. На долю красно-белых пришлось одно очко, что, в принципе, неплохо, но нынешнему «Спартаку», конечно, хотелось бы побольше.
Больше будет хотеться и в предстоящем матче с бело-голубыми. И тоже вроде бы «Спартак» имеет для этого все основания. Но ведь и «Динамо» никак не желает переходить в разряд середняков КХЛ, хоть всё об этом вопиет. Неизвестно, что будет дальше, но пока Фортуна помогает динамовцам вытаскивать заведомо проигранные матчи, причём это матчи с заведомо более слабыми соперниками из второго-третьего эшелонов лиги. Поэтому и смотрим на «Динамо» с каким-то сожалением, а бело-голубые прут и прут.
То есть объективно «Спартак» вроде бы и сильнее, и игра поставлена лучше. Но есть большое подозрение, что на льду красно-белым это не поможет. Нет, в одну калитку «Динамо» не выиграет, и даже в полкалитки не получится. Будет равная игра с одинаковыми шансами, или даже шансов у «Спартака» будет больше. А потом, уже ближе к финальной сирене, Фортуна вновь подмигнёт динамовцам — и вуаля! «Динамо» заработает два очка («Спартак» либо совсем ничего, либо всё-таки одно зацепит). И тотал будет от 5.5 и выше», — сказал Лебедев.
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