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«Динамо» М — «Спартак», прогноз на матч КХЛ 18 сентября 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Динамо» — «Спартак». Алексей Жамнов притормозит Никиту Гусева
Николай Павлов
«Динамо» М — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ
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Результативная серия форварда бело-голубых длится шесть матчей, но в этот раз она прервётся.

18 сентября состоится матч КХЛ «Динамо» М — «Спартак». Начало – в 19:30 мск. Эксперты «Фонбет» уже сделали прогноз, они считают фаворитами бело-голубых. Поставить на победу подопечных Кудашова в основное время можно с коэффициентом 1.95. Шансы красно-белых оценили в 3.65. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 3.95.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» М — «Спартак» 18 сентября 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Динамо» — «Спартак» не получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.17. Ставки на победу бело-голубых с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.53. Если в матче выиграют красно-белые, сыграет 2.50 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Динамо» М — «Спартак» (18.09.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Набирает ход регулярный сезон КХЛ, предлагая болельщикам всё более интригующие матчи. 18 сентября в московском дерби «Динамо» сыграет со «Спартаком». Арбитр введёт шайбу в игру в 19:30 мск.

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Подопечные Алексея Кудашова удивили слабым стартом в регулярке. Поражения от СКА (1:2) и «Металлурга» (3:5) продемонстрировали проблемы в обороне, которая считалась козырем бело-голубых в минувшем сезоне.

Тренерский штаб отреагировал молниеносно, проведя работу над ошибками. Уже в матче с «Сочи» (4:0) «Динамо» отработало в защите безукоризненно. Поэтому нападающие соперника не сумели создать много опасных моментов у ворот Ильи Коновалова, отыгравшего «на ноль».

После домашней победы в овертайме над «Барысом» (4:3 ОТ), когда бело-голубые позволили «снежным барсам» часто атаковать без помех, «Динамо» собралось, вызвав только приятные эмоции у болельщиков.

Бело-голубые выиграли у ЦСКА (4:1) и СКА (3:1). В итоге, набрав 10 очков за семь матчей, они поднялись до верхних позиций Западной конференции. В нападении «Динамо» стоит отметить лучшего бомбардира команды Никиту Гусева. В его активе 11 очков (три гола и восемь результативных передач). Именно бывший игрок СКА будет представлять наибольшую угрозу для защиты «Спартака».

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Весьма вероятно, что главный тренер «гладиаторов» Алексей Жамнов попросит своих подопечных внимательно следить за форвардом, не давая Гусеву свободно распоряжаться шайбой. Оборона красно-белых допустила в начале сезона несколько грубых ошибок, но затем улучшила концентрацию.

«Гладиаторы» обыграли на выезде СКА (3:0), который обладает сильной линией нападения, не позволив ему забросить ни одной шайбы. Хорошо провёл встречу и голкипер — Патрик Рыбар оформил первый «сухарь» в сезоне, справившись с 28 бросками.

В следующей игре с «Витязем» защитники «Спартака» практически лишили вратаря работы. Они заблокировали 21 бросок из 31, продемонстрировав максимальную самоотдачу, что и стало одним из ключевых факторов победы со счётом 4:1. На днях красно-белые навязали борьбу в московском дерби ЦСКА, уступив в овертайме (2:3 ОТ).

Алексей Жамнов быстро перестроил позиционное нападение команды, которое пришлось собирать заново в авральном порядке после неожиданного ухода из клуба лидера атак Александра Хохлачёва. У «Спартака» явно наладилась игра, и звенья обрели необходимое взаимопонимание.

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Наставник нашёл подход к талантливому Николаю Голдобину, и нападающий ответил на доверие результативной игрой. У форварда на счету уже восемь заброшенных шайб и голевой пас.

За 22 последние личные встречи преимущество на стороне «Динамо», которое выиграло 15 раз. Разница заброшенных шайб 74:45 также в пользу бело-голубых.

В последних встречах регулярки «Динамо» и «Спартак» надёжны в обороне. Вряд ли Кудашов и Жамнов решатся на открытый хоккей, подобное вообще не в почёте у тренера красно-белых. Поставим на тотал меньше 4.5 шайбы за коэффициент 2.17 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Динамо» М — «Спартак» 18 сентября 2023 года

Судя по всему, «Динамо» и «Спартак» в последних встречах нашли баланс между нападением и обороной. Победа в дерби крайне важна для клубов и, конечно же, болельщиков, поэтому хоккеисты будут предельно осторожны и постараются избежать ошибок. Скорее всего, соперники сделают акцент на надёжности и будут рассчитывать на контратаки. Учитывая уверенную игру голкиперов, не просматривается больше пяти заброшенных шайб. Вот и поставим на этот исход за 2.17 в «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 2.17.

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