«Динамо» — «Спартак». Алексей Жамнов притормозит Никиту Гусева

Результативная серия форварда бело-голубых длится шесть матчей, но в этот раз она прервётся.

18 сентября состоится матч КХЛ «Динамо» М — «Спартак». Начало – в 19:30 мск. Эксперты «Фонбет» уже сделали прогноз, они считают фаворитами бело-голубых. Поставить на победу подопечных Кудашова в основное время можно с коэффициентом 1.95. Шансы красно-белых оценили в 3.65. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 3.95.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» М — «Спартак» 18 сентября 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Динамо» — «Спартак» не получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.17. Ставки на победу бело-голубых с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.53. Если в матче выиграют красно-белые, сыграет 2.50 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Динамо» М — «Спартак» (18.09.2023)

Набирает ход регулярный сезон КХЛ, предлагая болельщикам всё более интригующие матчи. 18 сентября в московском дерби «Динамо» сыграет со «Спартаком». Арбитр введёт шайбу в игру в 19:30 мск.

Подопечные Алексея Кудашова удивили слабым стартом в регулярке. Поражения от СКА (1:2) и «Металлурга» (3:5) продемонстрировали проблемы в обороне, которая считалась козырем бело-голубых в минувшем сезоне.

Тренерский штаб отреагировал молниеносно, проведя работу над ошибками. Уже в матче с «Сочи» (4:0) «Динамо» отработало в защите безукоризненно. Поэтому нападающие соперника не сумели создать много опасных моментов у ворот Ильи Коновалова, отыгравшего «на ноль».

После домашней победы в овертайме над «Барысом» (4:3 ОТ), когда бело-голубые позволили «снежным барсам» часто атаковать без помех, «Динамо» собралось, вызвав только приятные эмоции у болельщиков.

Бело-голубые выиграли у ЦСКА (4:1) и СКА (3:1). В итоге, набрав 10 очков за семь матчей, они поднялись до верхних позиций Западной конференции. В нападении «Динамо» стоит отметить лучшего бомбардира команды Никиту Гусева. В его активе 11 очков (три гола и восемь результативных передач). Именно бывший игрок СКА будет представлять наибольшую угрозу для защиты «Спартака».

Весьма вероятно, что главный тренер «гладиаторов» Алексей Жамнов попросит своих подопечных внимательно следить за форвардом, не давая Гусеву свободно распоряжаться шайбой. Оборона красно-белых допустила в начале сезона несколько грубых ошибок, но затем улучшила концентрацию.

«Гладиаторы» обыграли на выезде СКА (3:0), который обладает сильной линией нападения, не позволив ему забросить ни одной шайбы. Хорошо провёл встречу и голкипер — Патрик Рыбар оформил первый «сухарь» в сезоне, справившись с 28 бросками.

В следующей игре с «Витязем» защитники «Спартака» практически лишили вратаря работы. Они заблокировали 21 бросок из 31, продемонстрировав максимальную самоотдачу, что и стало одним из ключевых факторов победы со счётом 4:1. На днях красно-белые навязали борьбу в московском дерби ЦСКА, уступив в овертайме (2:3 ОТ).

Алексей Жамнов быстро перестроил позиционное нападение команды, которое пришлось собирать заново в авральном порядке после неожиданного ухода из клуба лидера атак Александра Хохлачёва. У «Спартака» явно наладилась игра, и звенья обрели необходимое взаимопонимание.

Наставник нашёл подход к талантливому Николаю Голдобину, и нападающий ответил на доверие результативной игрой. У форварда на счету уже восемь заброшенных шайб и голевой пас.

За 22 последние личные встречи преимущество на стороне «Динамо», которое выиграло 15 раз. Разница заброшенных шайб 74:45 также в пользу бело-голубых.

В последних встречах регулярки «Динамо» и «Спартак» надёжны в обороне. Вряд ли Кудашов и Жамнов решатся на открытый хоккей, подобное вообще не в почёте у тренера красно-белых. Поставим на тотал меньше 4.5 шайбы за коэффициент 2.17 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Динамо» М — «Спартак» 18 сентября 2023 года

Судя по всему, «Динамо» и «Спартак» в последних встречах нашли баланс между нападением и обороной. Победа в дерби крайне важна для клубов и, конечно же, болельщиков, поэтому хоккеисты будут предельно осторожны и постараются избежать ошибок. Скорее всего, соперники сделают акцент на надёжности и будут рассчитывать на контратаки. Учитывая уверенную игру голкиперов, не просматривается больше пяти заброшенных шайб. Вот и поставим на этот исход за 2.17 в «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 2.17.

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