«Бавария» — «Бохум»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги
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Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Бохум».
Ставка: индивидуальный тотал «Баварии» больше 7.5 углового за 1.81.
«Как мы увидели в матче с «МЮ», проблем с атакующей игрой у «Баварии» никаких нет.
«Бохум» сильно отличается по классу игроков. Уверен, что команда пойдет в глухую оборону и будет пытаться искать какие-то шансы для контратак.
Германия - Бундеслига . 5-й тур
23 сентября 2023, суббота. 16:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Бохум
Бохум
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Для «Баварии» сейчас важно поставить набор очков на поток. «Бавария» будет играть первым номером, несмотря на возможную ротацию. Ставить здесь нужно не на исход или тотал, а на угловые – тотал больше 7.5 углового «Баварии». Будет много фланговых атак и ударов – ворота «Бохума» будут под серьёзной нагрузкой в этом матче. Коэффициент – 1.81», — сказал Андронов.
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