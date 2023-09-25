«Адмирал» — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Адмирал» — СКА.

Ставка: победа СКА за 1.84.

«СКА весьма неплохо начал дальневосточный выезд. Скажем так, гораздо лучше, чем от него это можно было ожидать. Особенно с учётом того, что на этот раз календарь не готовил армейцев к Дальнему Востоку ступенчато и постепенно, как он это делал раньше, ну, там, Омск, Новосибирск, сперва четырёхчасовая разница во времени, а уже потом Дальний Восток. Теперь питерцев сразу бросили в дальневосточный омут головой, и в первом матче команда Ротенберга уверенно выгребла, обыграв «Амур» всухую. В былые времена говорили, что для великого очищения надо лет несколько по просьбе государства помыть золотишко на Колыме. Сейчас роль Колымы и Магадана играют Хабаровск и Владивосток. Хабаровск уже пройден, но в Приморье будет сложнее.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Потому что это будет второй матч в семичасовой разнице по времени, питерцев будет накрывать, играть придётся на морально-волевых. Московское «Динамо» во Владивостоке не без проблем, но всё-таки справилось, посмотрим, как это получится у СКА.

По моему разумению, должно получиться. СКА понемногу приходит в себя, в игре команды уже почти полностью вернулась адекватность, никто не лажается «на ровном месте», в общем, позитивная динамика налицо. «Адмирал» же, в свою очередь, как ни разрывается перед своими болельщиками, сильно разорваться пока не может. Прошлогодний ритм и скорости дальневосточниками пока не набраны. Бой питерцам «адмиралы», безусловно, дадут, потому что СКА для всей КХЛ лучший в мире раздражитель. Так ведь бой ещё надо выиграть.

Предположу достаточно упорный матч, который завершится максимум в две, а скорее всего, даже в одну шайбу. А два очка всё равно наберут гости», — сказал Лебедев.