«Локомотив» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» – «Металлург».

Ставка: победа «Металлурга» в матче за 2.04.

«В предыдущем туре соперники синхронно проиграли. Но если домашнее поражение «Локомотива» было в какой-то мере ожидаемо – всё-таки с действующим чемпионом играли, — то проигрыш «Магнитки» в Череповце немного выбил из колеи. Понятно, что «Северсталь» стелилась против своего бывшего наставника, но изначально казалось, что запас прочности у «Магнитки» достаточен, чтобы даже в такой ситуации череповчан сожрать. Ан нет, не вышло, и «металлурги» увезли из Череповца одно очко, что в данном случае совсем неплохо. У «Локомотива» и этого не получилось.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В общем, две уставшие команды будут разбираться, кто из них вымотался больше. Да ещё под девизом: «Никто не хотел умирать», потому что никто не хочет начать проигрышную серию, которую потом придётся расхлёбывать. «Бодалово» ожидается знатное, но малорезультативное, да ещё с великими тренерскими «шахматами»: ну, там свежее звено под уставшее подставить, определённых защитников под определённых нападающих – у наставников полным-полно таких фишек.

Поэтому смело рисуем тотал меньше 6.5 (шесть шайб соперники на двоих уже пять матчей не забрасывают). А вот кому рисовать победу в матче равных соперников да при всех таких составляющих – вопрос сложный. Поставлю на «Магнитку», она после предыдущего поражения будет злее», — сказал Лебедев.