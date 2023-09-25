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«Локомотив» — «Металлург» Магнитогорск: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

«Локомотив» — «Металлург» Магнитогорск: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Локомотив» – «Металлург» Магнитогорск.

Ставка: ТМ 5 за 1.66.

«Магнитка» после бодрого старта забуксовала. Не выигрывает в основное время уже неделю, последний матч проиграла, ведя 3:0. «Локомотив» же, наоборот, на подъёме. Оборона команды Никитина надёжнее с каждым матчем, всё больше интересных комбинаций в атаке. В потрясающей форме и вратарь Исаев. Сумма всех этих факторов заставляет считать фаворитами хозяев.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Ставил бы на то, что победа ярославцев не будет результативной. «Локомотив» всё равно сыграет от защиты, а у «Магнитки» в сентябре уже были проблемы в матчах с грамотными, вымуштрованными тренерами команд. Тотал меньше пяти шайб», — сказал Плющев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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