«Локомотив» — «Металлург» Магнитогорск: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Локомотив» – «Металлург» Магнитогорск.

Ставка: ТМ 5 за 1.66.

«Магнитка» после бодрого старта забуксовала. Не выигрывает в основное время уже неделю, последний матч проиграла, ведя 3:0. «Локомотив» же, наоборот, на подъёме. Оборона команды Никитина надёжнее с каждым матчем, всё больше интересных комбинаций в атаке. В потрясающей форме и вратарь Исаев. Сумма всех этих факторов заставляет считать фаворитами хозяев.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Ставил бы на то, что победа ярославцев не будет результативной. «Локомотив» всё равно сыграет от защиты, а у «Магнитки» в сентябре уже были проблемы в матчах с грамотными, вымуштрованными тренерами команд. Тотал меньше пяти шайб», — сказал Плющев.