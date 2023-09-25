«Локомотив» — «Металлург» Магнитогорск: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Локомотив» – «Металлург» Магнитогорск.
Ставка: ТМ 5 за 1.66.
«Магнитка» после бодрого старта забуксовала. Не выигрывает в основное время уже неделю, последний матч проиграла, ведя 3:0. «Локомотив» же, наоборот, на подъёме. Оборона команды Никитина надёжнее с каждым матчем, всё больше интересных комбинаций в атаке. В потрясающей форме и вратарь Исаев. Сумма всех этих факторов заставляет считать фаворитами хозяев.
Ставил бы на то, что победа ярославцев не будет результативной. «Локомотив» всё равно сыграет от защиты, а у «Магнитки» в сентябре уже были проблемы в матчах с грамотными, вымуштрованными тренерами команд. Тотал меньше пяти шайб», — сказал Плющев.
- 25 сентября 2023
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 24 сентября 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:40
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 23 сентября 2023
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00