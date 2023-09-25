«Лада» – «Трактор»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Тольятти
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Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Лада» – «Трактор».
Ставка: ТМ 4.5 за 1.91.
«Лада» — лидер Востока, а у челябинцев три поражения подряд. Но представьте, как будут выкладываться гости, как важен им позитивный результат. По сумме мастерства тольяттинцы слабее соперника, к тому же им при столь хорошем старте нет смысла умирать на льду.
А вот града шайб в этой встрече ждать точно не стоит. Соперники играют друг с другом уже в четвертый раз с начала сезона, и в предыдущих встречах забивалось либо три, либо четыре шайбы. Максимум, что будет на табло теперь – те же четыре шайбы. Оборона обеих команд пока смотрится эффективнее, чем атака», — сказал Плющев.
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2023, понедельник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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