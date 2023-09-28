2DROTS — «Химки»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Популярный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России 2DROTS — «Химки».

Ставка: победа «Химок» с форой (-1.5) за 2.40.

«Кубок России, четвёртый раунд Пути регионов. 2DROTS, пройдя уже три раунда в Кубке, установил историческое достижение. Команда немало заработала. Команда действительно здорово выглядела и абсолютно заслуженно своих соперников проходила — и Киров, и Муром. В общем, достались 2DROTS сейчас подмосковные «Химки». И Андрей Талалаев после жеребьёвки сразу сказал, что будут играть те, кто мало играет в первом дивизионе. Я думаю, что здесь тренер лукавит. Для Талалаева этот матч — настоящий вызов, проигрывать медийной команде, пусть и с большим количеством профессионалов и с большим количеством тренировок, которые проводят 2DROTS, я думаю, в планы Талалаева точно не входит. Я думаю, что как раз Талалаев любит таких выскочек ставить на место, поэтому настрой у «Химок» будет максимальным.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Садыгов вообще обещал, что «Химки» задолго до окончания чемпионата выйдут в РПЛ, причём с большим отрывом. Состав подобран хороший, тренерский штаб классный, но вот пока у «Химок» не очень дела идут. Посмотрим, как будут складываться в Кубке.

Игра пройдёт на поле медийного футбола — на «Москвиче», где 2DROTS адаптированы лучше, чем «Химки». Поле там хорошее. Если «Химки» сыграют в свою силу, я думаю, что у 2DROTS шансов немного, при всём уважении к силе этой команды. Но одно дело — играть с «Чисто Питером» или другими представителями медийного футбола, а другое — против команды, которая ставит задачу выхода в Премьер-Лигу.

Я думаю, что «Химки» уверенно выиграют. Мой прогноз – победа «Химок» минимум с разницей в 2 мяча, то есть «Химки» с форой (-1.5) за 2.4», — сказал Генич.