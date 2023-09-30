«Локомотив» – «Пари НН»: прогноз Егора Титова на игру 10-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Пари НН» в 10-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.88.

«Локомотив» обыграл в прошлом туре «Зенит» в гостях, но меня его игра не убеждает, что в предстоящем матче он обязательно победит «Пари НН». Совсем другой будет игра. Уже «Локомотиву» надо будет проявлять инициативу, лезть на ворота нижегородцев. А гости могут спокойно подкараулить свои контратаки, как в том же матче с «Динамо». Еще и Тикнизяна в этом матче не будет, это все-таки потеря.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Пари НН» спокойно выйдет в три центральных защитника, закрепится на своей половине поля и будет ждать шанса для быстрой атаки. Хотя сейчас команда у Юрана уже приняла все его требования. Где-то нижегородцы могут активизироваться, поджать соперника. Но это будет происходить эпизодически. Если убаюкают «Локомотив», то могут и прессинг ненадолго подключить. Но все-таки главное для «Нижнего» здесь – грамотно сыграть у своих ворот, не пропустить.

В позиционной атаке «Локомотив» в этом сезоне не убеждает, поэтому поставлю на тотал меньше 2,5. Если гости закроют зоны для быстрых фланговых игроков хозяев, то вскрыть их будет невероятно сложно», — сказал Титов.