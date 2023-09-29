«Локомотив» — «Пари НН». Победа над «Зенитом» вдохновит Дзюбу

Нападающему пора сконцентрироваться на футболе, а не на скандалах с журналистами и Семаком.

30 сентября состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Пари НН». Начало игры — в 14:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.90. Успех нижегородцев оценён в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Пари НН» 30 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Пари НН» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Пари НН» (30.09.2023)

В самом разгаре сезон Российской Премьер-Лиги. 30 сентября состоятся четыре встречи 10-го тура. В одной из них на стадионе «РЖД Арена» в Москве померяются силами «Локомотив» и «Пари Нижний Новгород». Стартовый свисток прозвучит в 14:15 мск. Главный судья — Владислав Безбородов.

Стартовал в новом сезоне «Локомотив» не лучшим образом. Дело не в результатах. Они как раз неплохие. Суть в том, что железнодорожники демонстрировали игру низкого качества и вырывали очки по большей части за счёт характера и банальной удачи.

Зато в матче последнего тура с «Зенитом» подопечные Михаила Галактионова выдали яркий перформанс. Они одержали победу со счётом 2:1 на выезде. Красно-зелёные ни в чём не уступали действующему чемпиону. Они не позволяли сопернику бить по своим воротам и идеально воспользовались своими моментами.

Прекрасно сработала замена. В начале второго тайма Галактионов выпустил Максима Глушенкова. Нападающему потребовалось всего четыре минуты для того, чтобы сравнять счёт. Затем в компенсированное время он сделал результативную передачу, которую превратил в гол Наир Тикнизян.

Единственное, что немного омрачает знаковую для железнодорожников победу — это удаление в компенсированное время Наира Тикнизяна и скандальная выходка Артёма Дзюбы. В ответ на вопрос журналистов о весеннем конфликте с Сергеем Семаком, 35-летний нападающий сказал: «Кто это?»

Дзюба по-прежнему играет важную роль в успехах клуба из Москвы, но в этом сезоне он оставляет после себя негативное впечатление. Постоянные скандальные выходки не делают ему чести. Хочется верить, что Галактионов сумеет сосредоточить внимание Артёма на футболе. В конце минувшего розыгрыша РПЛ за счёт этого красно-зелёные избежали вылета и набрали отменный ход.

В грядущем матче в соперниках у «Локомотива» окрепший «Пари НН». Благодаря стараниям Сергея Юрана он превратился из аутсайдера в очень неуступчивого середняка. На данный момент команда занимает седьмую строчку в турнирной таблице. Отставание от железнодорожников составляет всего одно очко.

В последних четырёх матчах в чемпионате России нижегородцы сыграли вничью только с «Динамо» (1:1) на выезде. Победили они «Ростов» (1:0), «Рубин» (2:1) и «Оренбург» (3:1). В первую очередь хороших результатов команда добилась за счёт отменно выстроенной Юраном игре в обороне.

В девяти встречах в РПЛ «Пари НН» пропустил только восемь мячей. Меньше лишь у лидирующего «Краснодара», а столько же — у «Зенита». Причём четыре из них нижегородцы пропустили из-за удалений. Вскрыть их оборонительную линию стало очень проблематичной задачей даже для лидеров.

При этом ощутимый прогресс наблюдается в нападении. В начале сезона у команды из Нижнего Новгорода вообще не клеилась игра в атаке. Она очень редко создавала моменты у ворот соперников и шла на последнем месте по ожидаемым голам. Юрану потребовалось относительно немного времени для того, чтобы устранить эту проблему.

В последних двух играх в чемпионате России нижегородцы нанесли целых 27 ударов, 15 из которых пришлись в створ. Единственное, над чем осталось поработать Юрану — это выезды, потому что дома в четырёх из пяти матчей в текущем розыгрыше РПЛ его подопечные победили. Проиграли «Зениту» из-за удаления.

В гостях нижегородцы выступают гораздо хуже. В этом сезоне они не одержали ни одной победы на выезде при двух ничейных результатах. Поставить на то, что «Локомотив» не проиграет, и тотал меньше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72. Три из четырёх последних очных встреч в РПЛ закончились именно так. В другой москвичи выиграли с разгромным счётом — 4:0.

Победа над «Зенитом» наверняка сопутствует моральному подъёму железнодорожников. У них есть хорошие шансы прервать беспроигрышную серию раздухарившихся нижегородцев. Как-никак, ресурсов у красно-зелёных больше. Да и результаты на дистанции лучше.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Локомотив» — «Пари НН» 30 сентября 2023 года

«Пари НН» стремительно прогрессирует при Юране. На домашнем стадионе он очень опасен. С выездными матчами у нижегородцев пока что дела обстоят похуже. Возможно, в грядущей встрече им так же, как и в игре с «Динамо», удастся зацепиться за ничью за счёт отменного качества в защите. Но вот обыграть пребывающих на эмоциональном подъёме железнодорожников вряд ли выйдет. История очных встреч в РПЛ и расклад сил в целом на стороне красно-зелёных.

Ставка: «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.72.