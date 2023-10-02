ЦСКА — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Витязь».

Ставка: победа ЦСКА за 1.53.

«Как только в сетях пошло разговоры о возможном увольнении Сергея Федорова, ЦСКА мгновенно построил ХК «Сочи», убив этим сразу несколько зайцев. Во-первых, пресёк на корню все разговоры о своем главном тренере. А во-вторых, показал сочинцам их истинное место под солнцем. А то те в последнее время почувствовали себя почти людьми, а каждый сверчок должен знать свой шесток.

В отличие от сочинцев, «Витязь» в этом сезоне себя людьми не чувствует, поскольку чувствует шершавое дно турнирной таблицы, на котором лежит в гордом одиночестве. И даже героическая победа над «Ладой» не позволила подмосковной команде это дно покинуть.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Вариантов в предстоящем матче у «витязей» не много. То есть, их вообще почти нет, и все будет зависеть исключительно от армейцев. Если те сыграют, как сыграли против сочинцев, то сдаваться «витязям» можно начинать прямо сейчас. А вот если армейцы начнут привычно дурковать, гнать на льду пургу и заниматься фигурным катанием вместо хоккея, то да, у гостей появятся шансы. Но даже в этом случае «Витязю» понадобится выпрыгивать из штанов, потому что ЦСКА в любом состоянии устроит ему в конце ад на земле.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Но я думаю, что до финишного ада дело не дойдет, потому что красно-синие укатают «витязей» за 60 минут. И в матче с тоталом от 4,5 и выше одержат победу в основное время, пусть и с минимальным преимуществом в счёте», — сказал Лебедев.