ЦСКА — «Витязь». Фёдоров выбирается из ямы

2 октября состоится матч КХЛ ЦСКА – «Витязь». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение красно-синим: поставить на победу армейцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.52. Шансы «богатырей» оценили в 5.90. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — «Витязь» 2 октября 2023 года

Аналитики считают, что матч ЦСКА – «Витязь» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.05. На победу армейцев с учётом овертайма и буллитов предлагают коэффициент 1.27. Ставки на победу в матче «богатырей» идут за 3.75.

Анализ и прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Витязь» (02.10.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Продолжаем следить за регулярным сезоном КХЛ, а он, в свою очередь, радует нас интересными событиями. 2 октября 2023 года на «ЦСКА-Арене» пройдёт матч между ЦСКА и «Витязем». Начало встречи запланировано на 19:30 мск. Со стороны кажется, что армейцам выпал простой соперник, но как оно на самом деле?

Подопечные Сергея Фёдорова неудачно стартовали в новом сезоне, поэтому находятся на восьмом месте турнирной таблицы Западной конференции. Команда приняла участие в 12 встречах, выиграв только пять из них. Даже на домашнем стадионе у армейцев получалось далеко не всё. Из восьми матчей на своём льду они победили только в трёх.

По-прежнему ЦСКА не может выиграть два матча подряд в текущем розыгрыше. Однако клуб не уступал в более чем двух играх кряду. После недавней победы над «Локомотивом» со счётом 2:1 у подопечных Фёдорова был шанс обыграть «Северсталь», но не сложилось, и красно-синие потерпели поражение – 1:2.

Зато настоящий перформанс армейцы выдали в последней игре, победив с неприличным счётом 7:1 «Сочи». Таким образом, ЦСКА прервал шестиматчевую победную серию южан, да ещё как громко! По два очка набрали Виталий Абрамов, Михаил Григоренко, Никита Нестеров и Данил Юртайкин.

После победы Сергей Фёдоров был счастлив. Он не согласился с тем, что в ворота сочинцев «залетало всё», отметив, что это его подопечные создавали моменты, а затем их реализовывали. В конце интервью он добавил, что «хватит кувыркаться, пора играть». Эти слова могут стать лозунгом для команды на ближайшее время. В свою очередь, Никита Нестеров отметил, что ещё нужно работать, причём как игрокам, так и тренерскому штабу. По словам хоккеиста, «вместе в эту яму попали, вместе из неё выбираться».

«Витязь» замыкает турнирную таблицу Западной конференции, набрав всего пять очков в 12 матчах этого сезона. Всего две победы одержала команда, причём обе за пределами основного времени. «Богатыри» победили «Адмирал» (2:1 по булл.) и в последней встрече обыграли «Ладу» (1:0 ОТ). До этого у клуба была серия из восьми поражений кряду.

Александр Завьялов, кажется, переоценил вторую победу «Витязя» в этом сезоне. Команда с трудом обыграла тольяттинцев, которые хоть и показывают хороший хоккей, но толком ещё не окрепли. Он сказал, что рад за своих подопечных и доволен тем, что они прислушались к тренерскому штабу. Также наставник добавил, что до идеала ещё далеко – вот тут в точку.

Нападающий «богатырей» Владимир Галузин раскрыл секрет победы. По словам спортсмена, они всей командой договорились, что лучше выиграть со счётом 2:1 или 1:0, чем проиграть с треском, показывая агрессивную игру в атаке. По словам форварда, в день победы над «Ладой» звенела вся команда на 100%. Дадут ли эти эмоции толчок для подвига во встрече с ЦСКА?

Вряд ли! ЦСКА воодушевлён ещё больше после победы над «Сочи» со счётом 7:1. Плюс команда выступит на домашней арене, получив сумасшедшую поддержку от болельщиков. Однако следует прислушаться к словам нападающего «Витязя» о том, что они планируют выигрывать малой кровью. Предлагаем ставку на победу армейцев и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.30.

Прогноз и ставки на матч ЦСКА — «Витязь» 2 октября 2023 года

Армейцы показали невероятный хоккей, обыграв с крупным счётом «Сочи» (7:1), прервав шестиматчевую победную серию команды. «Витязь» рад победе в овертайме над «Ладой», закончив с серией поражений длиной в восемь встреч. Обе команды будут воодушевлены, но уровень мастерства ЦСКА превосходит «богатырей», нападающий которых рассказал, что они решили лучше сыграть с минимальным количеством шайб, чем проиграть. Подопечных Фёдорова устраивает такой вариант, им даже удобнее действовать от обороны. Поставим на победу ЦСКА и тотал меньше 5.5 шайбы.

Ставка: победа ЦСКА и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.30.