«Автомобилист» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Екатеринбурге

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Амур».

Ставка: победа «Автомобилиста» и ТМ 5.5 за 2.30.

«В этой паре команд всё складывается одно к одному – и всё в пользу «Автомобилиста». Екатеринбуржцы немного подсели во время двухматчевого противостояния с «Магниткой», но после этого вновь вышли на привычные скорости. Которые, судя по результатам, нынешнему «Амуру» недоступны.

В свою очередь, «Амур» с помощью «Куньлуня» остановил проигрышную серию, которая составляла четыре матча. Но тут же начала в Казани новую, и начала, что называется, без особых шансов. А ведь «Автомобилист» сейчас находится если не в одной с «Ак Барсом» весовой категории, то в очень близких.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Наконец, статистика личных встреч совершенно для хабаровчан самоубийственная. Потому что конкретно в Екатеринбурге они не могут победить уже седьмой год. Последняя победа там была одержана «Амуром» в ноябре 2016 года, после чего последовало семь поражений подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 октября 2023, вторник. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

В общем, даже одно очко в Екатеринбурге станет для хабаровчан чудом. А поскольку я давно в чудеса не верю, то прогнозирую достаточно спокойную, в рабочем порядке, победу хозяев в основное время. В матче, тотал которого не превысит 5.5», — сказал Лебедев.