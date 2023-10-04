«Порту» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на игру группового этапа Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.86.

«Порту» и «Барселона» встретятся в рамках 2-го тура Лиги чемпионов. Тяжёлый матч, обе команды будут стремиться к победе. Но я всё равно чуть больше верю в успех каталонцев.

«Барселона» выглядит очень неплохо в этом сезоне. Команда имеет и молодых, и опытных игроков в составе. Хави пока не даёт усомниться в своей квалификации. Всё говорит о том, что сине-гранатовые снова начнут выигрывать в разных турнирах. В этом сезоне «Барселона» ещё ни разу не проиграла. Только два раза клуб потерял очки в Ла Лиге – 0:0 с «Хетафе» и 2:2 с «Мальоркой». Конечно, не всегда подопечные Хави добиваются доминирующих викторий – в игре с «Сельтой» каталонцы спались от потери очков на последних минутах.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В прошлом туре ЛЧ «Барселона» уверенно разгромила на своём поле «Антверпен» — 5:0. Примечательно, что до этого команда с таким же счётом обыграла и «Бетис» в чемпионате. «Порту» тоже выиграл в предыдущем туре Лиги чемпионов. Конечно, не с таким крупным счётом, но португальцы обыграли «Шахтёр» (3:1).

В новом сезоне команда потерпела только два поражения, и оба раза – от одного соперника, от «Бенфики» (0:2 в Суперкубке и 0:1 в чемпионате). А так, перед нами типичные «драконы», ведущие борьбу за лидерство в домашней лиге и пытающиеся выйти в плей-офф ЛЧ.

Конечно, доминирующей и разгромной победы «Барселоны» я тут не жду. Но всё же предпочтение отдам каталонцам. Клуб набрал ход, претендует на выход как минимум в плей-офф ЛЧ. Так что и сегодня подопечные Хави должны выигрывать», — сказал Мостовой.