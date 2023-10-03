«Порту» — «Барселона». Левандовскому рано уходить на пенсию

4 октября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Порту» — «Барселона». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Успех португальского клуба оценён экспертами в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Барселона» 4 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Порту» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Порту» — «Барселона» (04.10.2023)

На выходных отгремели матчи внутренних первенств, на очереди — евроарена. 4 октября состоятся восемь встреч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В одной из них на стадионе «Драгау» в Порту померяются силами местный «Порту» и «Барселона». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Порту» уже далеко не первый год небезуспешно выступает на международной арене. По итогам минувшего розыгрыша Лиги чемпионов он добрался до 1/8 финала, обидно проиграв «Интеру» (0:1 и 0:0). Местами клуб смотрелся даже лучше, чем миланцы.

«Драконы» достигли большого прогресса благодаря Сержиу Консейсау. Наставник воспитал немало топовых игроков. Многие из них сейчас выступают за элитные клубы и являются лидерами. Тренера хотели видеть в своём составе некоторые сильные команды Европы, но он пока что не намерен менять место прописки.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Порту» стартовал с уверенной победы над «Шахтёром» (3:1). Главным героем матча стал Вендерсон Галено. Он отметился дублем и результативной передачей, которую превратил в гол Мехди Тареми. Именно связки бразильца и иранца каталонцам стоит опасаться больше всего.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Португалии Тареми стал лучшим бомбардиром. Он отметился 22 забитыми мячами. В этом сезоне нападающий реже радует результативностью. Из-за того, что снизилась мощность атакующей линии, а у «Порту» начали появляться проблемы.

Пять из семи матчей в Примейре «драконы» выиграли, но во всех случаях с минимальным перевесом, что совсем на них не похоже. Вничью сине-белые сыграли с «Арокой» (1:1), а уступили «Бенфике» (0:1), во встрече последнего тура. Таким образом, клуб спустился на третье место в турнирной таблице. Кроме того, он уступили «орлам» в Суперкубке Португалии (0:2).

Для «Барселоны» это очень хорошие новости. Уже не первый год она покидает Лигу чемпионов, не сумев пройти дальше группового этапа. В этот раз есть хорошие шансы прервать данную тенденцию. Ей достались довольно удобные соперники. Самый сильный и стабильный из них — как раз «Порту».

В матче 1-го тура сине-гранатовые с крупным счётом победили «Антверпен» (5:0). Один из голов забил Роберт Левандовски. Несмотря на возраст, 35-летний поляк пребывает в отменной форме и регулярно радует результативностью. В девяти матчах в этом сезоне он забил шесть мячей и отдал три голевые передачи.

Левандовским активно интересуются клубы из Саудовской Аравии. Вероятнее всего, летом они предпримут новые попытки приобрести поляка. По некоторой информации, чтобы не лишиться лидера, каталонцы планируют продлить с ним контракт ещё на один год. Пока что футболист полон решимости и желания выступать на высоком уровне и выигрывать трофеи с «Барсой».

Кстати, в отличие от «Порту», у действующего чемпиона Испании дела в первенстве идут просто отлично. Он располагается на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание от лидирующего «Реала» составляет всего лишь одно очко. В восьми турах сине-гранатовые не потерпели ни одного поражения, при всего двух ничейных результатах.

За этот период времени подопечные Хави забили 19 мячей — больше всех, а пропустили восемь. Единственное, что плохо — в матче последнего тура с «Севильей» (1:0) получил травму нападающий каталонцев Рафинья. Потеря неприятная, но не катастрофическая.

Отсутствие Рафиньи вряд ли отразится на итоговом результате предстоящего матча. У каталонцев на порядок выше уровень первенства, а также лучше комплектация состава. Несмотря на то что встреча состоится в Порту, в победу каталонцев верится больше. Поставить на то, что они выиграют, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Барселона» 4 октября 2023 года

«Порту» очень крепкий и неудобный соперник. Однако в этом сезоне у него отчётливо проглядывается спад. Сине-белые стали реже забивать, а также начали чаще проигрывать сильным командам. У них хуже комплектация состава и ниже уровень чемпионата, чем у «Барселоны», не знающей поражений в этом сезоне. Каталонцы набрали отменный ход. Их лидеры пребывают в отличном тонусе и делают результат.

Ставка: победа «Барселоны» за коэффициент 1.88.