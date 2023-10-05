«Мольде» — «Байер»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги Европы

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Лиги Европы «Мольде» — «Байер».

Ставка: победа «Байера» с форой (-1.5) за 2.07.

«Байер» очень хороший в последнее время и, в общем, мало кого отпускает из соперников такого уровня. Он достойно сыграл с «Баварией», и вообще — хорошее начало сезона для Леверкузена. И неслучайно, наверное, Мадрид сейчас обсуждает назначение Хаби Алонсо после того, как Карло Анчелотти уедет в Бразилию. Именно тренер «Байера» является главным фаворитом на то, чтобы занять пост тренера королевского клуба.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Мольде», понятно, будет в большом ажиотаже играть этот матч, потому что игра домашняя. «Мольде», в принципе, тоже такой соперник, я бы не сказал, что робкий, но, по-моему, возможности «Байера» здесь гораздо выше. Если ротацию какую-то Алонсо не устроит значительную, я думаю, что Леверкузен этот матч выиграет.

Мне кажется, что можно рискнуть и поставить на победу «Байера» с форой (-1,5) и большим коэффициентом 2,07. Выглядит все достаточно неплохо», — сказал Андронов.