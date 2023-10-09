«Спартак» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Витязь».

Ставка: «Витязь» не проиграет и ТМ 5.5 за 3.48.

«И у «Спартака», и у «Витязя» — так уж сложилось — в последних матчах соперники были не очень. Поэтому результаты получились вполне себе достойными. Но для «Спартака» этого явно мало, команде для уверенности надо грохнуть пару-тройку грандов. Но пока в основном гранды грохают «Спартак». А вот «Витязю» такие не самые сильные соперники пришлись очень вовремя и кстати. И хоть две последних победы пока ещё не помогли подмосковной команде покинуть последнее место в Западной конференции, но, скажем так, положительную плавучесть для этого всплытия «витязи» потихоньку набирают. И «Спартак», который несколько сильнее двух последних соперников, является определённой лакмусовой бумажкой для проверки, сколько этой самой положительной плавучести набрано.

Вырисовывается у нас матч достаточно равных соперников, несмотря на то что располагаются они по разным сторонам «линии фронта», то есть зоны плей-офф. Даже несмотря на то, что матч пройдёт под аккомпанемент красно-белой торсиды. И даже несмотря на то, что в первом матче, состоявшемся 14 сентября, «Витязь» был растерзан беспощадно-площадно.

Прогнозирую достаточно упорный матч с тоталом чуть ниже среднего, то есть ниже 5.5. А по итогам этого матча «Витязь» как минимум зацепится за одно очко. Как бы ни уважал я красно-белых и лично товарища Жамнова», — сказал Лебедев.