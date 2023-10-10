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«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Уфе

«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Уфе
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Автомобилист».

Ставка: «Автомобилист» не проиграет за 1.46.

«В предыдущем матче «Салават Юлаев» сыграл так, будто на кону стояла жизнь. Я даже не уверен, что в нынешнем сезоне, даже в плей-офф, уфимцы сумеют выдать на-гора ещё один такой матч. И уж точно они не сумеют сыграть так два раза подряд. А вот психологическое опустошение после второго магнитогорского матча вполне может настигнуть, несмотря на шикарную победу. И в этом состоит главная опасность для хозяев предстоящей игры.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Автомобилист»-то у нас спокоен как удав. Спокоен настолько, что позволяет себе сыграть вничью в Нижнекамске, чтобы потом дострелить «Нефтехимик» в овертайме. Такими же спокойными и безмятежными уральцы будут в Уфе, и взять их голыми руками будет весьма трудно.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2023, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Несмотря на то что «юлаевцы» наконец-то раззабивались, не думаю, что они положат целых шесть шайб ещё и «Автомобилисту». Тут соперникам бы на двоих шесть шайб забросить. Стало быть, тотал ждём где-то ниже 7.5. Прогнозирую, что психологический взрыв в Магнитогорске сослужит «Салавату» плохую службу и в Уфе «Автомобилист» наберёт минимум одно очко. Скорее всего, будет даже два, но окно возможностей оставлю пошире», — сказал Лебедев.

Уфимцы никак не обретут стабильность:
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