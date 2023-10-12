Россия — Камерун: зарегистрируйся и получи фрибет к товарищескому матчу

12 октября состоится товарищеский матч Россия — Камерун. Начало — в 19:00 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на его сумму до 20 000 рублей!

Самый серьёзный соперник за последние полтора года для команды Валерия Карпина. Игра дома, мотивация на уровне, что ещё нужно, чтобы побеждать? Вопросы вызывает только состояние команды. Африканская сборная — очень непростой соперник, все её игроки успешно выступают в Европе. Смогут ли россияне порадовать своих болельщиков?

Зарегистрируйся в приложении Winline и получи фрибет до 20 000 рублей!

Реклама, ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НКС» ИНН: 7714707736