США — Германия: ставка Романа Павлюченко на товарищеский матч

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на товарищеский матч США — Германия.

Ставка: победа Германии за 1.89.

«Сборные Соединённых Штатов и Германии сыграют в рамках товарищеского матча. Не лучший период в истории немецкой сборной мы наблюдаем. Но, думаю, сейчас команда всё же обыграет соперника с другого континента.

Германия в последнем своём матче переиграла Францию со счётом 2:1. Так команда смогла прервать свою серию без побед, которая к тому времени уже насчитывала пять матчей, в большинстве из которых сборная проигрывала. Но даже победа над французами не спасла главного тренера Ханси Флика. Сейчас же Германией руководит молодой Нагельсман, который был специально нанят для успешного выступления на домашнем чемпионате Европы 2024 года.

Лучшие прогнозы на сегодня.

США имеют мало поражений на счету за последние полгода — только неудача с Панамой в полуфинале Золотого кубка (1:2). В остальных встречах американцы почти только выигрывали. На прошлом ЧМ-2022 сборная выступила довольно неплохо, вышла в плей-офф, где сразу же была выбита Нидерландами (1:3).

Да, Германия, если судить только по её последним результатам, грозным соперником не является. Однако игроки у неё остаются лучшими в мире. Сейчас командой ещё и руководит молодой талантливый тренер, имеющий опыт работы со звёздными командами. Так что думаю, сегодня немцы настроятся на победу и добудут её. Уровень США ниже», — сказал Павлюченко.