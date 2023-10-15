«Авангард» — «Локомотив»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Авангард» – «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.21.

«Авангард» одержал две подряд громкие победы, уверенно обыграв «Динамо» и «Магнитку». Но в этой встрече фаворитами будут гости. Во-первых, омичи не столь мощны, чтобы выдавать блестящие матчи сериями. Последние успехи позволили им дышать спокойнее, об отставке тренера речь уже не идёт, значит, после повышенного напряжения последних недель наступит неизбежная расслабленность и на полную мощь «Авангард» сыграть не сможет.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Во-вторых, очень силён сегодняшний «Локомотив». В последние три недели ярославцы из девяти матчей проиграли всего один, они спокойно забивают по пять-шесть шайб даже именитым и мощным соперникам. Атака в этой встрече будет сильнее обороны, зрители точно увидят больше пяти голов и уверенную победу команды Никитина», — сказал Плющев.