Бельгия — Швеция: прогноз Константина Генича на игру отборочного раунда Евро-2024

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Бельгия – Швеция в квалификации Евро-2024.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.02.

«В группе F сборная Бельгии уже обеспечила себе выход в финальную стадию чемпионата Европы. Бельгийцы выиграли важный матч у сборной Австрии – 3:2, хотя была очень нервная концовка после удаления бельгийского игрока. 3:0 вели, стало 3:2, и пришлось в концовке понервничать футболистам команды Доменико Тедеско. Но Бельгия справилась, выиграла. В полном порядке сейчас, конечно, Ромелу Лукаку, очень здорово выглядит, и гол, организованный Доку и Лукаку, выглядел очень красиво и очень мастеровито.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Напротив сборная Швеции, у которой нет уже шансов на продолжение борьбы. Шведы — третьи в этой группе. Они пропускали предыдущий тур, играли товарищеский матч с Молдавией — выиграли 3:1. Здесь вряд ли шведы снова будут ставить какие-то капканы, вряд ли они будут закрываться, потому что нет особой разницы, какое они место займут – третье или четвёртое. Сейчас до второго места шведам не добраться, можно сыграть в футбол в охотку, сыграть с хорошим соперником и сыграть в футбол, как мне кажется, результативный.

Я бы сыграл «тотал больше 2.5» за 2.02. Если посмотреть последние три матча сборной Швеции, это обязательно «верхи», и у бельгийцев тоже с результативностью всё в полном порядке», — сказал Генич.