«Лада» — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Лада» — «Барыс».

Ставка: «Лада» не проиграет и ТМ 5.5 за 1.85.

«Пятое поражение в шести последних матчах приводит к мыслям о том, что, во-первых, «Лада» находится в списке перехваленных команд. А во-вторых, у тольяттинцев банально «закончился бензин», и пока команда не может найти, что плеснуть в бак, чтобы ехать дальше. Пока приходится толкать руками, и получаются домашние 0:4 от «Нефтехимика». С которым ещё совсем недавно «Ладу» разделяла чуть ли не вся турнирная таблица КХЛ.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что ждать от тольяттинцев дальше, с учётом того, что «Барыс» сейчас и сам хромает на обе ноги, а иногда даже собирает выбитые зубы сломанными руками? «Лада» набирает дома 55 процентов очков, но у казахстанцев в гостях ситуация вообще швах – только 27,8 процента очков. В общем, ситуация из русской народной сказки, когда битый небитого везёт.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 октября 2023, среда. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

Предположу достаточно скромный по количеству заброшенных шайб матч, тотал которого вряд ли уедет выше 6.5. А вот взаимного «бодания» на льду будет хоть отбавляй. И в результате этой захватывающей процедуры «Лада» наберёт минимум одно очко. Полагаю, что, скорее всего, наберёт даже два, но велика вероятность ничьей в основное время, а в овертайме и особенно в буллитной серии чего только ни бывает», — сказал Лебедев.