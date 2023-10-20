«Лада» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Тольятти

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Лада» — «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» и ТБ 4.5 за 3.78.

«Невелика честь умучить дома и без того дышащий через раз «Барыс». Тем не менее два очка не пахнут, и эти непахнущие очки тольяттинцы аккуратно положили себе в копилку. А дальше начнётся интересное. Потому что в гости к ним прибывает «Авангард», с грохотом влетевший «Витязю».

Как «ястребы» влетали в Подмосковье – это картина маслом. Когда быстренько забросили «витязям» две шайбы, то решили, что жизнь удалась и больше в хоккей можно не играть. В итоге получили в свои ворота пять.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Вы спросите: к чему всё это? Да к тому, что после того матча просто обязан был случиться «разбор полётов с человеческими жертвами».

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 октября 2023, пятница. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

А это значит, что в Тольятти мы, скорее всего, увидим не привычный раздолбайский «Авангард», а собранную и сосредоточенную команду. Конечно, надолго этих стержней не хватит, но на «Ладу» должно хватить с избытком.

Отсюда и прогноз. Победа гостей в основное время в матче с тоталом выше 4.5. Коротко и сердито», — сказал Лебедев.