«Локомотив» — «Динамо»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу РПЛ

21 октября состоится матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо». Начало — в 16:30 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

РПЛ возвращается! «Локомотив» не слишком убеждает по игре, но собирает свои очки: команда уже находится на четвёртом месте в турнирной таблице. «Динамо» очень прилично укрепилось на финише трансферного окна и пока находится в стадии притирки. Кто победит в московском противостоянии?

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