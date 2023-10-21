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«Локомотив» — «Динамо»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу РПЛ

«Локомотив» — «Динамо»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу РПЛ
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21 октября состоится матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо». Начало — в 16:30 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

РПЛ возвращается! «Локомотив» не слишком убеждает по игре, но собирает свои очки: команда уже находится на четвёртом месте в турнирной таблице. «Динамо» очень прилично укрепилось на финише трансферного окна и пока находится в стадии притирки. Кто победит в московском противостоянии?

Зарегистрируйся в приложении Winline и получи фрибет до 20 000 рублей!

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