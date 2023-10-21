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Магомед Анкалаев — Джонни Уокер, UFC 294, когда и во сколько бой, где покажут, кто фаворит

Магомед Анкалаев — Джонни Уокер, UFC 294, когда и во сколько бой, где покажут, кто фаворит
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21 октября в Абу-Даби состоится долгожданный турнир UFC 294. Возглавит его поединок между Махачевым и Волкановски, а в соглавном событии Хамзат Чимаев устроит проверку Камару Усману. Также в основном карде пройдёт поединок между Магомедом Анкалаевым и Джонни Уокером.

UFC 2023. UFC 294, Абу-Даби, ОАЭ
Магомед Анкалаев - Джонни Уокер
21 октября 2023, суббота. 22:00 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Джонни Уокер

Смотреть онлайн в прямом эфире бой Магомед АнкалаевДжонни Уокер можно на телеканале «Матч!».

Магомед Анкалаев за профессиональную карьеру провёл 20 поединков, из которых выиграл 18, а один завершился вничью – с Яном Блаховичем. Сейчас у россиянина серия из 10 боёв без поражений в UFC.

Джонни Уокер за свою профессиональную карьеру принял участие в 28 поединках, выиграв 21 из них. У него серия скромнее – три победы подряд.

Эксперты видят фаворитом Магомеда и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.23. Шансы Джонни оценили в 4.80. Вероятность ничьей идёт за 65.0. Аналитики считают, что поединок не продлится всю дистанцию: тотал больше 2.5 раунда идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 раунда за 1.74.

Поставить на победу Анкалаева нокаутом можно с коэффициентом 2.09, а если он выиграет удушающим или болевым приёмом – сыграет 10.0. Букмекеры оценили вероятность победы Уокера досрочно коэффициентом 6.65.

Анкалаев усвоил урок от боя с Блаховичем:
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