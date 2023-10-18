Магомед Анкалаев — Джонни Уокер. Нет веры судьям UFC!

Осталось совсем немного времени до начала UFC 294 – самого ожидаемого события этого года. Всё дело в том, что кард получился богатым на звёздных участников и поединки, которые хотел бы увидеть каждый. Даже после нескольких замен участников стало ещё интереснее. На этот раз в турнире, который пройдёт на «Этихад Арене» в Абу-Даби, подерутся шесть представителей России. В одном из таких поединков Магомед Анкалаев встретится с Джонни Уокером.

Когда и во сколько начало боя Магомед Анкалаев — Джонни Уокер

UFC 294 пройдёт в Абу-Даби, ОАЭ 21 октября. Главным событием станет поединок Махачева и Волкановски. Он начнётся не ранее 23:00 мск. Старт основного карда запланирован на 18:00 мск. Бой между Анкалаевым и Уокером покажут не ранее 21:30 мск.

Где смотреть прямую трансляцию боя Магомед Анкалаев — Джонни Уокер

В прямом эфире поединок между Магомедом и Джонни покажут на телеканале «Матч ТВ». Там же можно посмотреть весь основной кард.

Коэффициенты и ставки на бой UFC 294 Магомед Анкалаев — Джонни Уокер

Эксперты определились с фаворитом – они отдают предпочтение россиянину. Поставить на победу Анкалаева можно за 1.20, а шансы Уокера оценили в 4.80. На ничью предлагают сделать ставки за 66.0.

Аналитики считают, что поединок между Магомедом и Джонни продлится всю дистанцию. Ставки на тотал больше 2.5 раунда принимают за 1.97, а тотал меньше 2.5 раунда идёт за 1.79.

Ставки на то, что будут сняты очки, принимаются за 8.00. Если бой будет выигран по очкам — сыграет 2.40. На победу болевым, удушающим или добровольной сдачей ставки принимаются за 8.00.

Анализ и прогноз на бой Магомед Анкалаев — Джонни Уокер 21 октября 2023 года

Поединок в полутяжёлой весовой категории UFC 294 между Магомедом Анкалаевым и Джонни Уокером состоится 21 октября 2023 года. Россиянину очень нужна победа в этом бою. Его менеджеры уже сообщили ему о том, что если он выиграет у бразильца, то получит титульный поединок за звание чемпиона. Правит в его дивизионе Джамал Хилл.

Магомед занимает второе место в рейтинге полутяжёлой весовой категории UFC. Анкалаев по-прежнему проиграл всего лишь один бой в промоушене. Причём это был его дебютный поединок с Полом Крэйгом. После этого дагестанец одержал девять побед подряд, причём пять досрочно нокаутами.

За это время он выигрывал у многих известных соперников. Например, дважды нокаутировал Иона Куцелабу. Причём оба раза в первых раундах. Также среди результатов стоит выделить победы в поединках с Никитой Крыловым, Волканом Оздемиром и Тиаго Сантосом единогласным решением судей. В июле прошлого года Анкалаев отправил в технический нокаут Энтони Смита, бывшего претендента на звание чемпиона UFC.

Наконец, в декабре 2022 года Магомед получил шанс завоевать вакантный титул чемпиона промоушена. Для этого ему необходимо было победить Яна Блаховича. Однако бой закончился скандалом и несправедливым результатом. Зрители и эксперты видели, как россиянин забрал большее количество раундов и должен был выигрывать, но судьи решили по-иному. Они вынесли ничейный вердикт.

Откровенно говоря, поляк чудом выживал, а Анкалаев буквально избивал своего соперника. Теперь россиянин точно знает, что полагаться на мнение со стороны не стоит. Необходимо побеждать досрочно и закрывать вопросы. Интересно, что, несмотря на отличные борцовские навыки и школу самбо, Магомед не выигрывал в UFC приёмом. Может, пора бы это сделать?

Джонни Уокер один из ярких бойцов, который любит зрелище и порой не придерживается никакого плана. Он просто выходит и дерётся – это дорогого стоит. Даже Анкалаев в преддверии поединка отметил, что у бразильца нестандартная ударная техника, но его слабые стороны россиянин называть не стал.

В последние годы Уокер проводил бои с такими же соперниками, с которыми дрался Магомед. Другое дело, что они ему дались тяжелее и не во всех бразилец выигрывал. Джонни уступил Никите Крылову и Тиаго Сантосу единогласным решением судей, а выиграл у Иона Куцелабы удушающим и у того самого обидчика россиянина Пола Крэйга техническим нокаутом. В последнем бою Уокер единогласным решением судей выиграл у Энтони Смита.

Перед UFC 294 Анкалаев наконец-то выговорился. Он рассказал, что должен был выигрывать у Яна со счётом 4-1 по раундам. Он также добавил, что длительный перерыв пошёл ему на пользу, удалось вылечить все травмы и как следует подготовиться к бою. Также, по словам Магомеда, в полутяжёлом весе ему нет равных в борьбе. Он уверенно заявил, что не чувствует в этом аспекте ни от кого опасности.

Уж что ему точно не следует делать, так это идти в размен и работать в стойке с бразильским спортсменом. Вероятнее всего, Анкалаев использует свою сильную сторону и в удобный момент переведёт Уокера в партер, навяжет свою тактику и выиграет досрочно, чтобы больше не полагаться на судейский вердикт. Добавляет ему мотивации новость, что после этого поединка он получит титульный бой. Рассмотрим на ставку на победу Магомеда болевым, удушающим или добровольной сдачей за 8.00.

Прогноз и ставки на бой UFC 294 Магомед Анкалаев — Джонни Уокер (21.10.2023)

Анкалаев – это очень опытный боец, обладающий всеми необходимыми навыками для того, чтобы стать чемпионом в своей весовой категории. Уокер – взрывной и опасный спортсмен, с которым нельзя лезть в размен ударами. Магомед понимает, что ему необходимо избежать боя в стойке и перевести бразильца в партер как можно раньше. Россиянин уже заявил о сильных сторонах Джонни, а также отметил, что в борьбе в этом дивизионе ему нет равных. Поставим, что впервые в UFC он выиграет приёмом.

Ставка: победа Анкалаева болевым, удушающим или добровольной сдачей за 8.00.