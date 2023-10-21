Магомед Анкалаев — Джонни Уокер: прогноз Ивана Штыркова на бой UFC 294

Известный российский боец смешанного стиля Иван Штырков сделал прогноз на бой UFC 294 Магомед Анкалаев – Джонни Уокер.

Ставка: победа Анкалаева по очкам за 3.20.

«Уокер – интригующий персонаж. Ему пророчили чемпионство, сразу как он попал в UFC. Что-то пошло не так. Были четыре поражения. Потом он собрался и вынес топовых ребят. Очень габаритный. Видел его вживую. Если телевизор вообще каждого делает большим, Уокер просто огромен. Не представляю, как он гоняет в 93 кг. Очень неудобный, нестандартен в движениях. Очень опасен. У него были поражения нокаутами. Не держит удар, но способен собраться. Магомеду он очень неудобен.

Анкалаев технически намного интереснее, и функционалка оставляет впечатление, что россиянин недорабатывает. Есть ощущение, что Анкалаев сильно перестраховывается. Сложный бой. Никаких досрочек — три полных раунда. Ставлю на технику Магомеда, чувствительность, дистанцию. Не вижу особой опасности от Уокера в борьбе. В стойке он и правда опасен.

В лагере Анкалаева всё учтут. При отличном состоянии он – боец наивысшего уровня. У него выше бойцовский IQ и с выносливостью проблем возникнуть не должно. Дальше судьи будут судить бой. Считаю, что Анкалаев победит решением. В Абу-Даби организация на стороне наших парней».