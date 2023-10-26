Делай ставки на «эль класико» и выигрывай Iphone15, PS 5 и другие призы от Winline!

28 октября в чемпионате Испании пройдёт «эль класико» — «Барселона» против мадридского «Реала». Букмекерская компания Winline приготовила для своих клиентов специальную акцию, в рамках которой можно выиграть крутые призы! Нужно выполнить несколько простых условий.
Если вы ещё не клиент Winline, нужно зарегистрироваться с промокодом CLASICO до 28 октября включительно и пополнить счёт на любую сумму.
Если вы уже клиент Winline, нужно сделать ставку на 2810 рублей на любой коэффициент на «эль класико».
В списке призов: iPhone 15 PRO MAX, iPhone 15 PRO, PlayStation 5 + игра EA FC 24, комплект мерча любимого клуба, джерси «Барселоны» или «Реала», фрибеты от Winline и подписка на ОККО на 1 год.
Победителей акции выберут случайным образом 31 октября. Регистрируйся, наслаждайся «эль класико» и получай крутые призы!
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