Делай ставки на «эль класико» и выигрывай Iphone15, PS 5 и другие призы от Winline!

28 октября в чемпионате Испании пройдёт «эль класико» — «Барселона» против мадридского «Реала». Букмекерская компания Winline приготовила для своих клиентов специальную акцию, в рамках которой можно выиграть крутые призы! Нужно выполнить несколько простых условий.

Если вы ещё не клиент Winline, нужно зарегистрироваться с промокодом CLASICO до 28 октября включительно и пополнить счёт на любую сумму.

Если вы уже клиент Winline, нужно сделать ставку на 2810 рублей на любой коэффициент на «эль класико».

В списке призов: iPhone 15 PRO MAX, iPhone 15 PRO, PlayStation 5 + игра EA FC 24, комплект мерча любимого клуба, джерси «Барселоны» или «Реала», фрибеты от Winline и подписка на ОККО на 1 год.

Победителей акции выберут случайным образом 31 октября. Регистрируйся, наслаждайся «эль класико» и получай крутые призы!

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