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«Рубин» — «Балтика»: прогноз Андрея Тихонова на матч РПЛ

«Рубин» — «Балтика»: прогноз Андрея Тихонова на матч РПЛ
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Известный в прошлом футболист Андрей Тихонов дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Балтика».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.65.

«Рубин» смог немного перезагрузиться и играет лучше, чем в начале сезона. Если посмотреть на их последние матчи, то они проигрывали только сильным соперникам вроде «Краснодара» и «Урала», при этом достойно показывали себя против ЦСКА и «Ахмата».

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Балтика» также удивила в последнем туре. У себя дома калининградцы показывают действительно хорошую игру. Только вот на выезде балтийцы проигрывают уже пять матчей подряд, поэтому не жду здесь каких-либо сенсаций.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2023, пятница. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Вада – 89'    

Вероятнее всего, игра будет проходить под диктовку хозяев. На своём поле они хорошо владеют мячом и создают много моментов, только вот реализация обычно подводит. Не думаю, что им удастся забить больше одного гола. Возможно, «Балтика» даже сможет ответить ближе к концу встречи. Вполне вероятно, что соперники поделят очки», — сказал Тихонов.

Балтийцы не набирают очки на выезде:
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