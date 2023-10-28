«Зенит» — «Ахмат»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу РПЛ
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28 октября состоится матч РПЛ «Зенит» — «Ахмат». Начало — в 19:00 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!
«Зенит» не блещет игрой, но постепенно догоняет «Краснодар». На очереди домашний матч с «Ахматом». Команда Мирослава Ромащенко после смены тренера встряхнулась, грозненцы выглядят неплохо, но очки за хорошую игру не дают. Получится ли у «Ахмата» набрать очки в Санкт-Петербурге?
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