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«Ростов» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на игру 13-го тура РПЛ

«Ростов» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на игру 13-го тура РПЛ
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ростов» – «Локомотив» в 13-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: обе забьют за 1.55.

«Ростов» прервал свою длительную серию неудач, выиграв у «Ахмата». Победили вроде без вопросов – 3:0, Голенкова хочу отметить, очень сильное впечатление оставил. Так и должен вести себя нападающий. Но в то же время запросто ростовчане могли получить гол в самом начале, да и потом Песьяков спас. То есть ноль в обороне не должен вводить в заблуждение. Может, с возвращением Осипенко стало чуть лучше, но проблем достаточно, «Локомотив» обязан этим пользоваться. Раз ему не повезло с «Динамо», здесь гол должен прийти.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Карпина, думаю, очень радует, как команда выглядит в атаке в последних матчах. Стали регулярно забивать, и не по одному мячу. «Локомотиву» не пропустил от «Динамо», но это просто стечение обстоятельств. Повезло. Лантратов снова выручил, когда Тюкавин выбегал к воротам.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
28 октября 2023, суббота. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Здесь просматривается ставка «обе забьют». Удивлюсь, если кто-то забить не сможет. Не забываем и про Дзюбу против Карпина, для Артёма это всегда мотивация», — сказал Титов.

Принципиальное противостояние:
«Ростов» — «Локомотив». Дзюба насолит Карпину
«Ростов» — «Локомотив». Дзюба насолит Карпину
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