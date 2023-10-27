«Ростов» — «Локомотив». Дзюба насолит Карпину

Ростовчане нашли свою игру, но железнодорожники тоже не промах.

28 октября состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Локомотив». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу ростовчан можно с коэффициентом 2.50. Успех москвичей оценён в 2.70. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Локомотив» 28 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ростов» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

Анализ и прогноз на матч 13-го тура чемпионата России «Ростов» — «Локомотив» (28.10.2023)

До зимнего перерыва всё меньше времени. 28 октября в Российской Премьер-Лиге состоятся четыре матча 13-го тура. В одном из них на стадионе «Ростов-Арена» «Ростов» примет московский «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

В последних пяти турах в чемпионате России «Ростов» уступил только лидирующему «Краснодару» (2:3). Также он обидно потерял очки во встречах с «Балтикой» (2:2) и ЦСКА (3:3). Ещё подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с «Уралом» (2:2) и разгромили «Ахмат» (3:0).

Наставника сборной России хочется только хвалить. В последнее время его подопечные демонстрируют очень красивый остроатакующий футбол с высоким прессингом. В этих пяти встречах они забили 12 мячей. Четыре из них записал на свой счёт 24-летний нападающий Егор Голенков. Также он отметился двумя голевыми передачами.

Карпин продолжает раскрывать молодые таланты и улучшать игру ростовчан. Однако нельзя не заметить, что они стали очень много пропускать. В 12 матчах в текущем розыгрыше РПЛ жёлто-синие пропустили 24 мяча — больше всех. Именно по этой причине они сейчас располагаются лишь на 10-м месте в турнирной таблице.

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов отметил, что это тот редкий случай, когда залетает всё. Он встал на защиту критикуемого многими Сергея Песьякова, пользующегося, как кажется, безмерным доверием Карпина. В оправдание слабой игры голкипера специалист подчеркнул, что в последний месяц были рикошеты, мячи, которые залетали в девятку или под штангу.

В чём-то Кафанов прав. Стоит отметить, что иногда вратарь по-настоящему выручал команду из Ростова. Тем не менее некоторые пропущенные мячи исключительно на его совести. Конечно, есть претензии и к защитникам жёлто-синих, которые нередко позволяли бить из убойных позиций, но к вратарю вопросов накопилось на порядок больше.

«Локомотив», в свою очередь, в последних пяти встречах в РПЛ уступил только набравшему классный ход «Оренбургу» (0:2). Также он сыграл вничью с «Уралом» (2:2) и «Динамо» (0:0). Победили подопечные Михаила Галактионова «Зенит» (2:1) и «Пари НН» (1:0). Таким образом, они расположились на пятом месте в турнирной таблице.

В матче последнего тура с «Динамо» железнодорожники выступили очень классно. Галактионов остался доволен. Специалист отметил, что команда продемонстрировала очень динамичную, целостную и дисциплинированную игру. Он поделился ощущениям, что его подопечные были не согласны на ничью и создали много хороших моментов для взятия ворот.

Красно-зелёные действительно доминировали и активно шли вперёд. Они упустили множество потенциально голевых моментов. Хотя также нельзя не отметить классную игру голкипера бело-голубых Игоря Лещука. Он совершил целых восемь сейвов. Вратарь потащил несколько сложных мячей.

Единственное, что плохо — в этом сезоне редко радует результативностью лидер атаки железнодорожников Артём Дзюба. В 10 матчах в чемпионате России он записал на свой счёт только три гола и две результативные передачи. Относительно минувшего сезона нападающий сильно сбавил.

Впрочем, несмотря на плохую форму Дзюбы, подопечные Галактионова в 12 играх в РПЛ забили 18 мячей. Пропустили тоже немало — 16. Поэтому наилучшим вариантом для ставки видится ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.95. Последние девять очных встреч (включая две товарищеские) закончились именно так.

Вероятно, встреча с Карпиным послужит дополнительной мотивацией для Дзюбы. У нападающего сложились не лучшие отношения с наставником на почве не вызова в национальную команду. В последней очной игре — в Кубке России он отметился голевой передачей. Не исключено, что порадует результативностью Артём и в этот раз.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ростов» — «Локомотив» 28 октября 2023 года

В последних пяти турах в РПЛ «Ростов» продемонстрировал отменный результативный футбол. Похоже, он нашёл свою игру. Плохо только, что и сами жёлто-синие пропускают регулярно и много. «Локомотив» тоже выглядит очень собранно, несмотря на спад Дзюбы. В 12 турах он потерпел только два поражения. В этот раз подопечные Галактионова вряд ли уйдут с поля без забитых мячей. История очных встреч и статистика предвещают много голов, причём с обеих сторон.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.95.