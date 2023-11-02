«Спартак» — ЦСКА: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу КХЛ

2 ноября состоится матч КХЛ «Спартак» — ЦСКА. Начало — в 19:30 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

«Спартак» отлично стартовал в новом сезоне КХЛ — команда идёт на втором месте в лиге по набранным очкам. А вот армейцы входят в сезон тяжело, понимая, что главные матчи ждут их в плей-офф. Алексей Жамнов против Сергея Фёдорова: чей подход окажется правильнее?

Зарегистрируйся в приложении Winline и получи фрибет до 20 000 рублей!

Реклама, ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НКС» ИНН: 7714707736