«Спартак» — ЦСКА: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу КХЛ
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2 ноября состоится матч КХЛ «Спартак» — ЦСКА. Начало — в 19:30 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!
«Спартак» отлично стартовал в новом сезоне КХЛ — команда идёт на втором месте в лиге по набранным очкам. А вот армейцы входят в сезон тяжело, понимая, что главные матчи ждут их в плей-офф. Алексей Жамнов против Сергея Фёдорова: чей подход окажется правильнее?
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