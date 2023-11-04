«Манчестер Сити» — «Борнмут»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Борнмут».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2) за 1.80.

«Манчестер Сити» и «Борнмут» встретятся в рамках АПЛ. Конечно, тут у гостей никаких шансов нет. «Горожане» уверенно наберут три очка, забив несколько голов.

«Ман Сити» вышел из небольшого кризиса, в который попал недавно. Клуб только выигрывал в последнее время, много забивал. Неделю назад подопечные Гвардиолы расправились со своим географическим соседом – 3:0 с «Ман Юнайтед». До этого «горожане» также обыграли «Янг Бойз» в Лиге чемпионов, снова забив три гола – 3:1. В таблице АПЛ «Сити» идёт третьим и уступает «Арсеналу» только по дополнительным параметрам. А «Тоттенхэм» обгоняет их обоих всего на два очка. Так что клуб всё ещё находится в борьбе за лидерство.

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«Борнмут» сейчас находится в другой борьбе в АПЛ – за выживание. С шестью очками в активе клуб идёт на 17-м месте и опережает соперников из зоны вылета на несколько очков. До последнего тура «вишни» шли на серии поражений, которая прервалась на игре с нижестоящим «Бёрнли» — 2:1. До этого клуб часто пропускал по три-четыре гола – у него один из самых высоких показателей пропущенных мячей.

Также на неделе «Борнмут» играл в Кубке английской лиги. Соперник у него тоже был топовый — «Ливерпуль». Ожидаемо, «вишни» проиграли — 1:3. А вот «Манчестер Сити» уже не играет в Кубке — он ещё в прошлом раунде вылетел из него от «Ньюкасла».

Конечно, я тут не сомневаюсь в победе «Ман Сити». Клуб уже терпел неудачи в этом сезоне. Снова терять очки «горожане» себе сейчас не могут позволить, особенно в противостоянии с соперником из нижней части таблицы», — сказал Павлюченко.