«Боруссия» Д — «Бавария»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу Бундеслиги

4 ноября состоится матч Бундеслиги «Боруссия» Д — «Бавария». Начало — в 20:30 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

Важнейший матч в Бундеслиге! Разозлённая после вылета из Кубка Германии «Бавария» приезжает в гости к дортмундской «Боруссии». «Шмели» имеют на два очка меньше и готовы дать бой команде Томаса Тухеля. Победа «Боруссии» может поставить наставника мюнхенцев на грань увольнения. Успех баварцев отбросит «Боруссию» от лидирующей группы, в которую входят ещё и «Байер» со «Штутгартом» и «Лейпцигом». Кто победит?

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