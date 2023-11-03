Кубок России: результат жеребьёвки 1/4 финала, коэффициенты, расписание матчей

Незаметно завершился групповой этап Кубка России. Пришло время командам Пути РПЛ и Пути регионов узнать своих соперников в следующей стадии – 1/4 финала. 3 ноября состоялась жеребьёвка.

Напомним, в Пути РПЛ команды проведут по два матча друг с другом, а вот в Пути регионов проигравший вылетает. Таким образом, в нижней сетке Кубка России права на ошибку у клубов нет.

Жеребьёвка 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, 28 ноября

«Балтика» — «Локомотив»;

«Динамо» — «Зенит»;

«Оренбург» — «Спартак»;

«Ростов» — ЦСКА.

Жеребьёвка 1/4 финала Пути регионов Кубка России, 12 марта

«Волгарь» — «Ахмат»;

«Родина» — «Урал»;

«СКА-Хабаровск» — «Сочи»;

«Химки» — «Краснодар».

Эксперты считают, что Кубок России выиграет «Зенит», и предлагают поставить на это событие с коэффициентом 4.00. Победа «Краснодара» или ЦСКА оценена в 6.00. Если «Спартак» выиграет трофей – сыграет коэффициент 7.00. На успех «Локомотива» и «Динамо» предлагают поставить за 12.0.