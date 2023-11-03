Кубок России: результат жеребьёвки 1/4 финала, коэффициенты, расписание матчей
Незаметно завершился групповой этап Кубка России. Пришло время командам Пути РПЛ и Пути регионов узнать своих соперников в следующей стадии – 1/4 финала. 3 ноября состоялась жеребьёвка.
Напомним, в Пути РПЛ команды проведут по два матча друг с другом, а вот в Пути регионов проигравший вылетает. Таким образом, в нижней сетке Кубка России права на ошибку у клубов нет.
Жеребьёвка 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, 28 ноября
- «Балтика» — «Локомотив»;
- «Динамо» — «Зенит»;
- «Оренбург» — «Спартак»;
- «Ростов» — ЦСКА.
Жеребьёвка 1/4 финала Пути регионов Кубка России, 12 марта
- «Волгарь» — «Ахмат»;
- «Родина» — «Урал»;
- «СКА-Хабаровск» — «Сочи»;
- «Химки» — «Краснодар».
Эксперты считают, что Кубок России выиграет «Зенит», и предлагают поставить на это событие с коэффициентом 4.00. Победа «Краснодара» или ЦСКА оценена в 6.00. Если «Спартак» выиграет трофей – сыграет коэффициент 7.00. На успех «Локомотива» и «Динамо» предлагают поставить за 12.0.
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