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Кубок России: результат жеребьёвки 1/4 финала, коэффициенты, расписание матчей

Кубок России: результат жеребьёвки 1/4 финала, коэффициенты, расписание матчей
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Незаметно завершился групповой этап Кубка России. Пришло время командам Пути РПЛ и Пути регионов узнать своих соперников в следующей стадии – 1/4 финала. 3 ноября состоялась жеребьёвка.

Напомним, в Пути РПЛ команды проведут по два матча друг с другом, а вот в Пути регионов проигравший вылетает. Таким образом, в нижней сетке Кубка России права на ошибку у клубов нет.

Жеребьёвка 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, 28 ноября

  • «Балтика» — «Локомотив»;
  • «Динамо» — «Зенит»;
  • «Оренбург» — «Спартак»;
  • «Ростов» — ЦСКА.

Жеребьёвка 1/4 финала Пути регионов Кубка России, 12 марта

  • «Волгарь» — «Ахмат»;
  • «Родина» — «Урал»;
  • «СКА-Хабаровск» — «Сочи»;
  • «Химки» — «Краснодар».

Эксперты считают, что Кубок России выиграет «Зенит», и предлагают поставить на это событие с коэффициентом 4.00. Победа «Краснодара» или ЦСКА оценена в 6.00. Если «Спартак» выиграет трофей – сыграет коэффициент 7.00. На успех «Локомотива» и «Динамо» предлагают поставить за 12.0.

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