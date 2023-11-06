«Урал» — «Рубин»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ в Екатеринбурге

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Урал» – «Рубин» в 14-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Урала» за 2.20.

«На старте сезона многие говорили о хорошем «Урале», о том, что команда может повторить путь «Ростова» прошлого сезона. А получается, что с лета команда не может выиграть в чемпионате. Победили «Спартак», затем еле-еле обыграли «Балтику» при невероятном везении, после этого всё. Нельзя сказать, что «Урал» очень плох, но где-то не везёт, где-то не хватает мастерства. И зона стыков уже совсем близка. Тот же «Рубин», плохо стартовавший, уже догнал.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Всё-таки, на мой взгляд, «Урал» не играет так плохо, чтобы столько времени не побеждать. Должен прекрасный гол Ишкова в матче с «Динамо» как-то встряхнуть команду. И Гончаренко просто обязан максимально мотивировать команду на предстоящую встречу. Если не выиграть здесь, то где тогда? Дальше Самара, «Краснодар», «Локомотив». Просто ни с кем не будет.

«Рубин» добавил в обороне, в организации игры. Но я рискну поставить на «Урал». Мотивация, своё поле должны помочь. И всё-таки екатеринбуржцы создают моменты впереди, есть у них исполнители для этого. «Рубин» забивает в основном за счёт эпизодов, стандартов. Несмотря на результаты, «Урал» по игре мне нравится больше», — сказал Титов.