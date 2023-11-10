«Сибирь» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Новосибирске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Локомотив».

Ставка: «Локомотив» не проиграет и ТМ 5.5 за 2.18.

«Хороший у нас вырисовывается матч, на участников которого в предыдущем туре вылили за шиворот по ведру холодной воды. На «Локомотив» во Владивостоке, где «Адмирал» напихал ярославцам целых пять шайб. На «Сибирь» в Магнитогорске, где таких нежданных подарков было целых шесть. А теперь, товарищи, идите и разбирайтесь, кто из вас более лузер.

Статистика личных встреч утверждает, что таким лузером является «Сибирь». Потому что у «Локомотива» полуторное преимущество по количеству побед в междусобойчиках. Но одновременно эта же статистика ненавязчиво намекает, что серия между этими соперниками имеет ярко выраженный уклон в домашнюю сторону в соотношении приблизительно 4 к 1.

Лучшие прогнозы на сегодня.

По текущей статистике 53,8 процента домашних очков «Сибири» принимает 67,9 процента гостевых очков «Локомотива». Преимущество у ярославцев имеется, но тоже не катастрофическое для хозяев. В общем, всё зависит от того, кто быстрее забудет свою предыдущую игру.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 ноября 2023, пятница. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Учитывая вышеизложенное, прогнозирую достаточно малорезультативный матч. По итогам этого матча «Локомотив» наберёт минимум одно очко, то есть не проиграет в основное время», — сказал Лебедев.