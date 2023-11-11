«Факел» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Факел» – ЦСКА в 15-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.07.

«Заключительный тур 1-го круга РПЛ. Начинаем с поездки в Воронеж. «Факел» будет в дневном матче принимать ЦСКА. ЦСКА сейчас неплохо выглядит, это видно по результатам, по игре команды Владимира Федотова. Но без потерь ЦСКА не подходит практически ни к одной игре. Здесь будут отсутствовать Антон Заболотный и защитник Мойзес. Учитывая состояние газона в Воронеже, учитывая погодные условия (говорят, что продолжает поливать в Воронеже), кто знает, каким будет состояние поля на стадионе. Поэтому будет упёртая игра.

Лучшие прогнозы на сегодня.

И в таких условиях, мне кажется, «Факел» чуть лучше себя должен чувствовать, чем легковесная атака ЦСКА в отсутствие Заболотного. В первом тайме, мне кажется, где поле будет ещё более-менее, команды будут в равных условиях. Во втором тайме скамейка скажется, физическое состояние, физическая форма. Мы видим, что у «Факела» сейчас с функциональной готовностью всё в порядке. Команда в Грозном на последних минутах, последних секундах матча впятером добегает до чужой штрафной. Поэтому, мне кажется, основные события в этом матче должны произойти во втором тайме.

Мой прогноз на этот матч – «второй тайм результативнее первого» за коэффициент 2.07. И если вспомнить матч между этими командами в Кубке, то тогда в Воронеже всё именно в концовке второго тайма решилось. Поэтому «второй тайм результативнее первого» мне видится наиболее оптимальным предложением на эту встречу», — сказал Генич.