«Факел» — ЦСКА. Ташуев усложнит задачу Чалову

11 ноября состоится матч 15-го тура РПЛ «Факел» — ЦСКА. Начало игры — в 14:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.02. Шансы воронежцев оценили в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч «Факел» — ЦСКА 11 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Факел» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют москвичи, сыграет коэффициент 1.25. Гол воронежцев доступен с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура РПЛ «Факел» — ЦСКА (11.11.2023)

Сезон в РПЛ подошёл к экватору. Пришло время для 15-го тура. В одном из матчей 11 ноября «Факел» на Центральном стадионе профсоюзов будет принимать ЦСКА. Начало встречи запланировано на 14:00 мск. Чья беспроигрышная серия оборвётся?

В начале сентября руководство «огнеопасных» пошло на увольнение Евсеева. Результаты были очень плохими. Его место занял Сергей Ташуев. «Факел» доверился специалисту, которого самого недавно уволили за неудовлетворительные показатели из «Ахмата». Если сначала были сомнения насчёт его кандидатуры, то теперь они должны исчезнуть.

С предпоследнего места воронежцы поднялись на 10-ю строчку. За последние семь матчей в чемпионате России под руководством Ташуева «Факел» одержал четыре победы и дважды сыграл вничью. Уступил он только «Рубину» со счётом 0:1, но на тот момент тренер ещё привыкал к команде и выстраивал свою схему.

Обыграли «огнеопасные» за это время «Сочи» (2:0), «Оренбург» (2:1), «Спартак» (2:0) и «Ахмат» (2:1). Стоит отметить, как улучшилась игра в атаке у воронежского клуба, ведь в каждой из выигранных встреч он забивал ровно по два мяча. В последней встрече с грозненцами серьёзную травму получил Фёдор Кудряшов. Тренер рассказал, что есть вероятность сотрясения.

Даже Василий Уткин не остался в стороне и высказался о победе «Факела». По словам комментатора, Ташуев эффектно наказал клуб, из которого его уволили. Стоит отметить, что победный мяч был забит на 90+3-й минуте. Владислав Радимов был впечатлён, что на последних минутах при ничейном счёте пять человек находились в штрафной «Ахмата». Он подчеркнул, что воронежцы перестали бояться. При Евсееве такого футбола не было.

ЦСКА занимает третье место в РПЛ. Команда проиграла всего два матча – «Уралу» (1:2) и «Динамо» (1:2). Было это ещё в начале текущего розыгрыша, а сейчас армейцы продлили беспроигрышную серию уже до девяти встреч. Красно-синие за это время победили «Балтику» (1:0), «Краснодар» (1:0) и «Пари НН» (3:2). Остальные шесть игр завершились вничью.

Особенно сил придаст победа в матче с лидирующими «быками». Это должно вселить веру в ЦСКА. Также подопечные Владимира Федотова вышли с первого места из группы Кубка России. Примечательно, что на выезде в РПЛ армейцы выиграли всего одну встречу – у «Ахмата» со счётом 3:2. После этого красно-синие один раз уступили и четыре раза сыграли вничью.

После небольшой спячки Чалов набрал сумасшедшую форму. Он продлил свою результативную серию до трёх матчей во всех соревнованиях. За этот короткий отрезок он забил по голу во встречах РПЛ с «Краснодаром» и «Пари НН», а также оформил дубль в игре с «Оренбургом» в Кубке России. Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин назвал Фёдора лучшим российским нападающим на данный момент.

Владимир Федотов уже высказался о предстоящей игре с «Факелом». Он отметил, что воронежцы очень сильно выступают при своих трибунах. По словам наставника ЦСКА, никаких мыслей о лёгкой прогулке нет. Тренер в концовке добавил, что, зная о возможностях соперника, армейцы будут готовы к нему.

В этом сезоне преимущество в очных встречах на стороне воронежцев. Они выиграли два матча у ЦСКА в Кубке России – 2:0 и 1:1, 4:2 пен. Всё-таки у армейцев в этой встрече будет больше шансов на победу или как минимум на то, чтобы не проиграть. Чалов не сбавляет темп, а, если воронежцы захотят играть без страха и оглядки на ворота, это лишний повод для Фёдора забить. Игра может завершиться вничью со счётом 1:1 или в пользу красно-синих. Предлагаем ставку на то, что москвичи не проиграют и обе забьют, за 2.35.

Прогноз и ставки на матч «Факел» — ЦСКА 11 ноября 2023 года

Работа Сергея Ташуева с «Факелом» впечатляет всех – болельщиков, комментаторов и бывших спортсменов. Он поднял воронежцев с предпоследнего места на 10-е. Радует, что «огнеопасные» стали открыто и агрессивно действовать в нападении, не оглядываясь на ворота. Как минимум гол они забить должны. Армейцы тоже имеют продолжительную беспроигрышную серию, но очень часто играют вничью. Чалов забил четыре гола в трёх последних встречах. Всё указывает на то, что будут голы с обеих сторон, но ближе к победе красно-синие.

Ставка: ЦСКА не проиграет и обе забьют за 2.35.