«Факел» — ЦСКА: ставка Александра Мостового на матч 15-го тура РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Факел» — ЦСКА.

Ставка: ничья за 3.55.

«Факел» и ЦСКА сойдутся в 15-м туре РПЛ. На первый взгляд может показаться, что фаворит тут очевиден. Но я не думаю, что армейцы сейчас легко наберут три очка.

«Факел» очень уверенно выступает в последнее время. В РПЛ команда не проигрывает в пяти турах кряду. В том числе нанесли воронежцы поражение «Спартаку» (2:0) и отобрали очки у «Динамо» (0:0). В таблице Премьер-Лиги «Факел» уже поднялся до десятой строчки и не так сильно отстаёт от соперников выше. Вполне возможно, что мы увидим дальнейшее повышение коллектива в турнире.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Правда, пришлось «Факелу» принести в жертву Кубок России. В его последнем туре команда проиграла «Сочи» (0:2) и финишировала последней в группе. Зато в пятом матче турнира «огнеопасные» сумели обыграть ЦСКА (1:0). Сами армейцы в их квартете по итогу финишировали на первой строчке, только по дополнительным параметрам опередив «Оренбург».

У команды Федотова схожая статистика последних игр — как у «Факела», пять матчей без поражений. Собственно, неудача с воронежцами стала для москвичей единственной за два месяца. В остальных матчах клуб чередовал победы и ничьи. В том числе сумел ЦСКА добиться важного результата в РПЛ недавно — 1:0 с лидирующими краснодарцами.

Да, если смотреть на турнирное положение, то ЦСКА выглядит фаворитом. Однако не стоит недооценивать «Факел». Клуб находится на кураже — в таком состоянии он способен навязать борьбу фавориту, особенно вспоминая их недавний кубковый матч», — сказал Мостовой.