«Факел» — ЦСКА: прогноз Алексея Андронова на матч РПЛ 11 ноября

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч РПЛ «Факел» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.08.

«Матч РПЛ, который интересен тем, что это уже третья игра за осень между ЦСКА и «Факелом». Причём с разными «Факелами» ЦСКА встречался и при этом ни разу не смог победить в кубковых играх. При Вадиме Евсееве «Факел» одержал победу в Москве, и после смены тренера снова матч закончился не в пользу армейцев. Я думаю, что в ЦСКА об этом, конечно, помнят.

Лучшие прогнозы на сегодня.

ЦСКА прекрасно понимает, что в Премьер-Лиге с таким соперником надо брать очки, тем более что турнирная ситуация такая, что армейцы вышли на третье место. И, в общем, сейчас надо бежать к промежуточному финишу для того, чтобы повыше находиться, хотя эти места ничего не значат, еврокубков никаких не будет и, по сути, кроме первого места, наверное, ничего не имеет значения. Но такую команду, как «Факел», ЦСКА, на мой взгляд, должен обыгрывать, несмотря на то что матч выездной», — сказал Андронов.