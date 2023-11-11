«Локомотив» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Ахмат» в 15-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 1.5 во втором тайме за 1.95.

«Локомотив» дома будет принимать грозненский «Ахмат». «Локомотив» в серединке турнирной таблицы — 21 очко у команды Михаила Галактионова. Играя практически тайм в большинстве против «Спартака», «Локомотив» ушёл от поражения, мог выиграть, как мог и проиграть.

У «Локомотива» будет отсутствовать капитан команды Дмитрий Баринов. И придётся снова как-то видоизменять центр полузащиты Галактионову. «Ахмат» в зоне стыковых матчей, и давненько команда Мирослава Ромащенко не побеждала. Грустно было смотреть на Ромащенко после игры с «Факелом»: с трудом он подбирал слова, извинялся перед болельщиками и руководством.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но «Ахмат» исторически неплохо играет против «Локомотива» на выезде, поэтому здесь однозначно отдать преимущество в пользу хозяев я бы не рискнул. В последних трёх случаях «Ахмат», даже играя в меньшинстве при других тренерах, не при Ромащенко, трижды подряд в Москве «Локомотив» обыгрывает.

Я думаю, что вот ту тенденцию, тот тренд, который сейчас есть у «Ахмата», можно перенести и на эту игру. Во вторых таймах команда чуть сбавляет обороты и действует уже не так уверенно, как в первом тайме. Хоть «Ахмат» мало забивает во вторых таймах (всего два мяча за 14 игр), я думаю, что вот здесь всё иначе может быть. И голы могут быть именно во второй половине.

Я бы рассмотрел вариант – «тотал второго тайма больше 1.5» за хороший коэффициент 1.95», — сказал Генич.