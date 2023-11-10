«Локомотив» — «Ахмат». Дзюба подорвёт кредит доверия Ромащенко

Тренер «зелёных» всё ближе к отставке. Его подопечные не выигрывают в РПЛ уже семь матчей кряду.

11 ноября состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Ахмат». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.90. Успех грозненцев оценён в 4.00. Ставки на ничью принимаются тоже за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Ахмат» 11 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Ахмат» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Ахмат» (11.11.2023)

До зимнего перерыва осталось совсем мало времени, но ещё пару туров команды провести успеют. 11 ноября состоятся четыре встречи 15-го тура Российской Премьер-Лиги. В одной из них на стадионе «РЖД Арена» в Москве «Локомотив» примет «Ахмат». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Железнодорожники очень нестабильны. В последних семи турах в чемпионате России они победили «Зенит» (2:1) и «Пари НН» (1:0). Вничью красно-зелёные сыграли с «Уралом» (2:2), «Динамо» (0:0) и «Спартаком» (1:1). Уступили они «Оренбургу» (0:2) и раздухарившемуся «Ростову» (0:1).

Во встрече с красно-белыми очки подопечные Галактионова потеряли даже несмотря на то, что бóльшую часть матча играли в большинстве. На 38-й минуте получил красную карточку защитник «Спартака» Даниил Хлусевич. Несмотря на удаление, подопечные Абаскаля смотрелись предпочтительнее. Они забили в меньшинстве и были ближе к победе.

У железнодорожников наблюдаются проблемы как оборонительного плана, так и с результативностью. В последних семи матчах в РПЛ они забили только шесть мячей и пропустили столько же. Текущее положение москвичей в турнирной таблице вполне закономерно. Они идут в середине — на седьмой строчке.

Тащивший в конце прошлого сезона Артём Дзюба в 12 встречах в текущем розыгрыше РПЛ отметился только четырьмя мячами и двумя голевыми передачами. Форвард спас команду от поражения, забив на 64-й минуте встречи со «Спартаком», но это лишь разовый всплеск. После встречи он назвал себя марионеткой в руках Леонида Слуцкого.

В футболе Дзюбы отчётливо проглядывается регресс. Вероятно, начинает брать своё возраст. Нападающему уже 35 лет. Похвастаться Артём может разве что тем, что его персональный бренд был признан самым ценным среди российских футболистов.

Благо для «Локомотива», «Ахмат» с середины сентября пребывает в кризисе. В последних семи матчах в РПЛ он не одержал ни одной победы. Вничью грозненцы сыграли с «Краснодаром» (1:1) и «Динамо» (1:1). Уступили они сначала «Балтике» (0:1), а затем «Рубину» (0:1), «Ростову» (0:3), «Зениту» (1:2) и «Факелу» (1:2).

После поражения во встрече с воронежцами спортивный директор «зелёных» Руслан Газзаев неоднозначно высказался о лимите доверия к Мирославу Ромащенко. Он акцентировал внимание на том факте, что команда не выигрывает семь матчей кряду, и отказался комментировать ситуацию из-за переизбытка эмоций.

Сдаётся, руководить командой из Грозного бывшему помощнику Станислава Черчесова осталось недолго. Его команде докучает комплекс проблем. Особняком стоит нехватка надёжности в обороне. Несмотря на старания Гиорги Шелии, в этих семи встречах подопечные Ромащенко пропустили 11 мячей.

Также «Ахмат» с разгромным счётом уступил «Балтике» (1:4) во встрече заключительного тура группового этапа. Поставить на то, что железнодорожники обыграют грозненцев, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Только 3 из 10 последних очных встреч грозненцы выиграли. Также была одна ничья.

Дополнительное преимущество железнодорожникам даёт то, что игра состоится на стадионе «РЖД Арена». В этом сезоне дома они потерпели только одно поражение во всех турнирах — во встрече с «Оренбургом», который на тот момент пребывал на подъёме.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Локомотив» — «Ахмат» 11 ноября 2023 года

Несмотря на нестабильность, «Локомотив» выглядит фаворитом грядущего матча. У него наверняка лучше атмосфера в раздевалке и на порядок меньше проблем, чем у «Ахмата». Грозненцы демонстрируют невнятную игру и очень много пропускают. Вернулось всё то, что было в начале сезона при Сергее Ташуеве. «Зелёные» выглядят очень уязвимыми.

Ставка: победа «Локомотива» за коэффициент 1.90.