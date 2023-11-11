«Локомотив» — «Ахмат»: прогноз Егора Титова на игру 15-го тура чемпионата России в Москве

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Ахмат» в 15-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Локомотива» за 1.87.

«Ситуация с «Ахматом» в какой-то степени напоминает то, что мы видим и в «Урале», и в «Крыльях». Не играет команда так плохо, насколько плохи её результаты. Пять поражений подряд во всех турнирах. За последние 10 матчей только одна победа – в Кубке России над «Крыльями». Неделю назад отличный первый тайм с «Факелом», гол в концовке, но во втором в равной игре пропустили два и проиграли. И когда идёт такая неудачная серия, это всё накапливается, снежный ком растёт. Уверенности всё меньше, коллектив потряхивает. Тренерам очень сложно держать ситуацию под контролем.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Думаю, что «Локомотив» — явный фаворит. Да, не будет Баринова, но у «Ахмата» аналогичная потеря – не сыграет Тимофеев. В опорной зоне есть варианты у Галактионова – Куликов, Митай, Марадишвили. Главное преимущество железнодорожников – разнообразие в атаке. Если не пойдёт у одного, можно попробовать другого, Дзюба в неплохой форме. Так что свои голы найдут хозяева. У «Ахмата» центр обороны в этом сезоне очень слабо выглядит. Ставлю на победу «Локомотива», — сказал Титов.