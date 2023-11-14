«Вашингтон» — «Вегас»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Вегас».

Ставка: победа «Вегаса» и ТБ 5.5 за 3.30.

«Самое главное, что мы увидим, матч Овечкина против «Вегаса». Александра многое связывает с «Вегасом», хотя команда не так давно существует. Мы помним, что в 2019 году «Вашингтон» взял Кубок Стэнли, победив именно «Вегас».

В прошлом сезоне именно «Вегас» стал чемпионом, а команда до сих пор очень глубокая по составу. Там все пока круто. Оттолкнемся от того, что Овечкин снова начал забивать. У него была серия из шести матчей без голов, но в последней игре он отметился дублем.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Почему это случилось? Новый наставник «Вашингтона» снова в одно звено поставил Овечкина, Кузнецова и Уилсона. Их сыгранная тройка снова дала результат. «Вашингтон» начал забивать — и в атаке уже начало что-то прорезаться, хотя по результативности «Вашингтон» второй с конца.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 15 ноября 2023, среда. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Вегас Голден Найтс Парадайс Кто победит в основное время? П1 X П2

У «Вегаса» может забить каждый, там очень глубокое нападение. Я считаю, что в этой игре именно «Вегас» — фаворит матча, поэтому зашел бы с комбинированной ставки на победу гостей и ТБ (5,5)», — сказал Лысенков.